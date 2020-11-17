İki ayın bilançosu, 26 milyon lira

Suna ERDEN

Mali polise yapılan bir ihbar Türkiye’den KKTC’ye uzanan ve ATM yoluyla yapılan 26 milyonluk yasa dışı sanal bet vurgununu ortaya çıkardı.

Yapılan ihbar üzerine harekete geçen polis, Girne’de bir bankanın ATM’sinden son iki ayda 376 farklı hesaptan 26 milyon TL çekim yapıldığını tespit etti.

Para çeken 376 hesaptan 11’inin KKTC’de açılan hesaplar olduğu belirlendi. Geriye kalan 365 hesabın ise Türkiye bankalarında açıldığı tespit edildi.

Elde edilen bilgilere göre; Türkiye’deki bankalardan hesap açılıyor ve elde edilen bankamatik kartları KKTC’de kullanılıyor.

Hesaplarını yasa dışı sanal bet siteleri için kullandırtan şahıslar, bankamatik kartı ile ATM’lerden çekim yapıyor ve parayı, işi organize eden şahıslara teslim ediyor.

Takip işe yaradı, Almaz para çekerken yakalandı

İhbar üzerine geniş çaplı soruşturma başlatan polis, 376 şüpheli hesabı takibe aldı. Banka ile yapılan işbirliği sonucu takibe alınan hesaplardan 5’ini kullanan Yılmaz Almaz suçüstü yakalandı.

Girne’de ATM’den para çekerken yakalanan zanlının aracında 56 bin 300 TL nakit para, 8 banka kartı ve biri kendisine ait 6 cep telefonu ele geçirildi.

Cep telefonlarını inceleyen polis, birçok banka kartı fotoğrafı buldu ve bu kartlarla çekim yapıldığını tespit etti. Ayrıca Rubybet isimli bir bahis sitesi için banka kartlarının kullanıldığı belirlendi.

376 hesap 26 milyon TL

ATM’lerden çekilen para miktarının artması beklenirken, suçüstü yakalanan Yılmaz Almaz dün mahkemeye çıkarıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli polis memuru Esra Kasap, 2020 yılı Kasım ayı başında alınan ihbarda yasa dışı sanal bahiste kullanılan farklı kişilere ait toplam 376 farklı hesaplardan son iki ayda bir bankaya ait ATM’den 26 milyon TL çekildiğine dair bilgi aldıklarını söyledi.

Kasap, 11’i KKTC’de açılan hesaplardan bir milyon 350 bin TL çekildiğini tespit ettiklerini açıkladı.

Polis memuru Kasap, çekilişlerin yapıldığı banka ile işbirliği yapıldığını ve tespit edilen şüpheli hesapların takibe alındığını belirtti.

Kasap, tespit edilen hesaplara ait 5 kartla çekiliş yapan zanlının Girne’de para çekerken yakalandığını söyledi.

Kasap, zanlının aracında arama yapıldığını, 8 adet banka kartı, biri kendi adına diğeri 5 ayrı şahsı adına 5 adet cep telefonu bulduklarını ifade etti.

Kasap, ayrıca zanlının aracında 56 bin 300 TL para bulunduğunu da açıkladı.

Aracında nakit para ve kartlar bulundu

Polis, zanlıya ait cep telefonunda yapılan incelemede birçok banka kartı fotoğrafı bulduklarını ifade etti.

Kasap, cep telefonunda tespit edilen banka kartlarından bazılarının Rubybet isimli bahis sitesinin finansal işleri için kullanıldığına dair kanıt bulduklarını ifade etti.

Polis, zanlının tasarrufunda bulunan 8 karttan 6 tanesi ile iki ayda 512 bin 575 TL çekim yaptığını belirlediklerini açıkladı.

Miktar artabilir

Polis memuru Kasap, ATM’lerden çekilen miktarların artabileceğini, bahis sitelerinde kullanılan hesaplar tespit edildiğini söyledi. Polis, ayrıca zanlının tasarrufunda bulunan 8 banka kartı ile telefonunda tespit edilen birçok kartla ilgili soruşturma yapılacağını, alınacak birçok ifade olduğunu belirterek, 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2020, 12:32