Yasal statüleri yok

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir öğrenci yurdunda, Bello Jimeta’yı ciddi şekilde darp ederek burun kemiğinin kırılmasına neden olan Hasan Ahmad Ali, Adamu Yahaya ve Mahmud Habibi Abdullahi hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün mahkemeye çıkarılarak teminata bağlandı. Mahkeme üç zanlının yanı sıra ülkede kaçak yaşam süren Bello Jimeta’yı da cezaevine gönderdi.

Mahkemeye meselenin olgularını anımsatan polis memuru Gökhan Yıldırım, 12 Kasım 2020 tarihinde, ilk önce zanlı Hasan Ahmad Ali ile Bello Jimeta’nın kavga ettiğini, ardından Adamu Yahaya ve Mahmud Habibi Abdullahi’nin kavgaya dahil olduğunu söyledi.

Polis, zanlıların kavgada Bello Jimeta’yı ciddi şekilde darp ederek burun kemiğinin kırılmasına neden olduğunu söyledi.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, ülkemizde yasal statüsü olmayan zanlıların Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, Hasan Ahmad Ali’nin 45, diğer zanlıların ise 1 ayı geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.

Bello da cezaevine gönderildi

Meselede müşteki konumunda bulunan Bello Jimeta’da, ülkemizde izinsiz ikamet ettiği belirlenmesinden dolayı, mahkeme tarafından yargılanıncaya değin bir ayı geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.