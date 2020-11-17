Büyük destek

Kuzey Kıbrıs’ın elektrik ihtiyacının karşılanması için Türkiye’den 2 adet 50 Megawatt'lık elektrik jeneratörü hibe edilecek. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün KKTC’ye yaptığı ziyaret esnasında konunun gündeme geldiği belirtilirken, KIB-TEK Asbaşkanı Yusuf Avcıoğlu, gönderilecek jeneratörle ilgili detayları açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Avcıoğlu, hibe edilecek jeneratörlerin, 2 adet 25 Megawatt'lık olmak üzere toplam 50 Megawatt kapasitede Gaz Türbini şeklinde olduğunu belirtti.

Avcıoğlu, jeneratörlerle ilgili aktardığı teknik detaylarda şunları belirtti:

1-) Hibe edilecek olan Jeneratörler 2 adet toplam 50 MW kapasitede Gaz Türbini hibe edilmesi şeklindedir.

2-) Hibe edilecek Jeneratörler çift yakıtlıdır, yalnız bu çift yakıt bundan önce KIB-TEK Yönetim Kurulu'nun planladığı şekilde 'Fuel Oil - Doğalgaz' şeklinde değil, 'Doğalgaz - Motorin' şeklindedir.

3-) KKTC'ye Doğalgaz getirilene kadar bu Jeneratörleri Doğalgaz ile çalıştırmak mümkün değildir, Motorinle çalıştırmak gerekecektir.

4-) Motorin ile elektrik üretimi Fuel Oil ile elektrik üretimine kıyasla ortalama yüzde 15 daha pahalı olacaktır.

5-) Motorin ile elektrik üretimi Fuel Oil ile daha pahalı olacağı için bu Jeneratörler sürekli elektrik üretimi için kullanılamayıp yalnızca acil durumlarda kullanılabilecektir.

6-) Fuel Oil'de olduğu gibi Motorin için de ayrıca bir Yakıt İhalesine çıkmak ve Motorin için de Depolama alanı oluşturulması gerekecektir.

7-) KKTC'ye Doğalgaz geldikten sonra bu Jeneratörlere bir adet 25 MW Buhar Türbini entegre edilerek 25/25(Gaz)+25(Buhar) Türbini olacak şekilde Kombine Çevrim Gaz Türbinine çevrilebilir.

8-) Hibe edilecek 2 adet 25 MW'lık Gaz Türbini ile 140 MW Kapasiteli AKSA'nın kurulu gücüne alternatif olmak ve 2024'te sözleşme sonunda AKSA ile yolları ayırmak mümkün değildir.

9-) KKTC ile GKRY arasında Enerji Satışı yoktur, İki şebeke birbirine senkron bağlantı vardır. Bu bağlantı her iki tarafın da şebeke stabilitesi ve enerji arz güvenliği açısından önem arz etmektedir, karşılıklı olarak transfer edilen enerji miktarları yine karşılıklı enerji transferi ile mahsuplaşılmaktadır.