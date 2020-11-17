Karantinaya devam

Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, Coronavirüs önlemleri çerçevesinde aldığı ek kararları açıkladı.

Yurt dışından gelenler için uygulamada olan 7 günlük karantina şartı 30 Kasım’a kadar uzatıldı. Güney Kıbrıs’ta artan vakalar nedeniyle karantina uygulaması başlatılacak.

KKTC'den Güney Kıbrıs'a geçecek ve 3 günden fazla kalacak olan herkes dönüşte 7 gün süreyle karantinaya alınacak.

Bu uygulamadan güneyde çalışanlar, eğitim görenler (kayıtlı veliler dahil) ve tedavi görenler, Pile sakinleri, Kıbrıs’ta bulunan diplomatik misyon, BM, AB, İngiliz Üsler Bölgesi ve Barış Gücü personel muaf olacak.

Ek tedbirler açıklandı

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulunun Güney Kıbrıs ile ilgili kararı 19 Kasım 2020 tarihi itibariyle uygulamaya girecektir.

Kararda belirtilen kişilerin dışında kalan ve KKTC'den Güney Kıbrıs'a geçecek herkes dönüşte 7 gün süreyle karantinaya alınacaktır.

Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda ek tedbirler açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ek tedbirler şöyle:

1. 16 Kasım 2020 tarihine kadar alınan karantina kararlarının 30 Kasım 2020 saat:23.59 tarihine kadar uzatılmasına karar verildi.

2.Güney Kıbrıs’ta artan vaka sayılarına istinaden alınan tüm kararlar yeniden değerlendirildi.

19 Kasım 2020 tarihinden itibaren güneyden KKTC’ye gelecek olanların ve 3 günden fazla kalacak herkesin girişte negatif PCR test sonucunu ibraz ederek ülkeye giriş yapmaları ve 7 gün süre ile karantina altında kalmalarına karar verildi.

Ancak güneyden 3 gün veya daha kısa süre için ülkemize giriş yapacak herkesin son 3 gün içerisinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri halinde karantina uygulaması olmaksızın giriş yapabilecekler. Bu kişilere girişte muhaceret görevlileri tarafından sözlü olarak bilgi verilecek.

Bu uygulamadan güneyde çalışanlar, eğitim görenler (kayıtlı veliler dahil) ve tedavi görenler, Pile sakinleri, Kıbrıs’ta bulunan diplomatik misyon, BM, AB, İngiliz Üsler Bölgesi ve Barış Gücü personel muaf olacak, bu kişilere randomize test yapılmaya devam edilecek.

Bazı spor dallarındaki yasak sürecek

3.Boks, güreş ve yakın dövüş spor dallarının açılma kararının 30 Kasım 2020 tarihine kadar ertelenmesine karar verildi.

4.Eğlence mekânları olan club ve diskoların açılış tarihinin 30 Kasım 2020 tarihine kadar ertelenmesine karar verildi.

5.Spor Dairesi Müdürlüğünün tarafından tarafımıza iletilen talep doğrultusunda Kempo sporunun branşları içinde bulunan temassız sporların yapılması uygun görüldü.

6.Sergilerin sosyal mesafe, maske pandemi kuralları kapsamında açılabilecek.

7.Sinema ve tiyatroların gerçekleştirileceği alanlarda gerekli hijyen ve ortam havalandırılmasının sağlanması ayrıca seyircilerin ön ve arka olarak çapraz oturtulacak şekilde ve en az 1.5 metre ara ile oturtulması kaydı ile açılmalarına karar verildi.