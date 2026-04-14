Melis GÜNEL

Güney Kıbrıs’ta Paskalya etkinlikleri sırasında KKTC ve Türkiye bayraklarının yakılması her kesimin tepkisine neden olurken, ekonomik örgütler olayı kınadı. Olayın ardından yapılan açıklamalarda bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Deniz: Güveni zedeliyor

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz de, Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir'in kurtuluşu sonrası hükümet konağına girerken yere serilen Yunan bayrağını yerden kaldırtmasını hatırlatarak, “Aramızdaki hoşgörü ve kültür farkı işte budur” dedi. Deniz, bayrak yakma gibi davranışlar, toplumlar arasında güveni zedeleyen ve gerilimi artıran tutumlardır. Kalıcı çözümler bu tür tavırlarla değil; karşılıklı saygı, anlayış ve yapıcı iş birliği ile mümkündür. Bizler her zaman gerilimi artıran değil, çözüm üreten bir yaklaşımın tarafı olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Mamülcü: Bayrak ülkenin namusudur

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) Başkanı Enver Mamülcü, bayrağın ülkenin namusu anlamını taşıdığını söyleyerek, Kıbrıslı Rumların yapmış olduğu eylemin şımarıklık ve pervasızlık olduğu değerlenmesinde bulundu. Rumların barış yanlısı olmayan tutumlarının aksine savaşı teşvik ettiğini kaydeden Mamülcü, bu tutumun genç nesillere de aktarılmaya çalışıldığından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Özellikle 1974’ten sonra doğan nesle Türkiye Cumhuriyeti’ni ‘işgalci’ sıfatıyla göstermeye çalışarak tarihi gerçekleri çarpıttıklarına dikkat çeken İŞAD Başkanı Enver Mamülcü, bu şartlar altında çözüm olmayacağını ve uzlaşı sağlanamayacağının anlaşılması gerektiğini de sözlerine ekledi. Bu tür tutumları saygısızlıkla niteleyen Mamülcü, kalıcı çözümün Kıbrıslı Rumların uzlaşmaz tutumları nedeniyle sağlanamayacağının da altını çizdi.

Tulga: Bu oyunlara gelinmemeli

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Genel Koordinatörü Hürrem Tulga ise, bu eylemlerin doğru olmadığının aşikar olduğunu söyleyerek kınadığını belirtti. Yapılanların her ne kadar yanlış da olsa toplumun tamamına mal etmemek gerektiğinin altını çizen Tulga, bir ulusun, toplumun simgesi olan bayrağa karşı yapılan yakma veya saldırma gibi eylemlerin gerginliğe ve çatışmalara yol açacağını kaydetti. Bu tür tavırların daha kötü davranışları beraberinde getirebileceği endişesini dile getiren Tulga, bu oyunlara gelinmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

