‘Örümcek beyinliler’

Ortodoks Hristiyan olan Kıbrıslı Rumların bu yılki Paskalya kutlamalarında Türk düşmanlığı öne çıkarıldı. Bir grup ELAM yanlısı Rum, Türkiye ve KKTC bayraklarını yakarken, bir grup da gelecek yıl paskalya kutlamasını Girne’de yapacaklarını söyledi. Rumların bu söylemine Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul anlamlı sözlerle tepki gösterdi. Şenkul, bu söylemi yapanların ‘Örümcek beyinli faşistler olduğunu’ belirtti.

Girne’de hatırı sayılır miktarda Ortodoks Hristiyan olduğuna dikkat çeken Şenkul, herkesin Paskalyayı özgürce kutladığını söyledi. Şenkul “ hukukunu ve haddini bildikten sonra herkes Girne’de özgürce inancını yaşayabilir” dedi. Murat Şenkul’un sosyal medyadaki paylaşımı bin 200’ün üzerinde beğeni alırken, 130’dan fazla destek mesajı aldı.



Girne Belediye Başkanı Şenkul açıklamasında şunları kaydetti:

“Rum tarafındaki örümcek beyinli, faşist bir grup seneye Paskalyayı Girne’de kutlayacaklarını açıklamışlar.

Kentimiz birçok ülkeden, farklı dinlere mensup kişilere ev sahipliği yapıyor.

Girne’de hatırı sayılır Ortodoks var ve onlar da Paskalyalarını yasa ve kurallarımız çerçevesinde dün kutladı.

Demem o ki, hukukunu ve haddini bildikten sonra herkes özgürce inancını yaşayabilir Girne’de.

Yok, biz zorbalık peşindeyiz, asacağız keseceğiz kafasında olanların da geçmişten gerekli dersleri çıkarmadığını üzülerek görüyoruz.

Her zaman dediğimiz gibi ilk 6 ay anne sütü önemli…”



Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2026, 09:49