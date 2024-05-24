Kaburgasını kırdı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir kahvehanede çıkan kavgada B.U. isimli kişiyi ciddi şekilde darp ederek kaburga kemiklerini kıran Onur Mahmut Bulut, polis tarafından tutuklandı. Zanlı dün çıkarıldığı mahkeme tarafından kefaletle serbest bırakıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Ali Gencer, zanlının, 20 Mayıs’ta, Anadolu Mahallesi’nde, bir kahvehanede, alkolün etkisiyle çıkan tartışma sonucu, B.U. isimli kişiyi ciddi şekilde darp ederek, dört kaburga kemiğinin kırılmasına neden olduğunu açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının uygun teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme, zanlının, 25 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı bir kişinin 300 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartıyla serbest bırakılmasına emir verdi.