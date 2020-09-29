Kadı cezaevinde

Suna ERDEN

Lefkoşa’da düzenlenen operasyonda ele geçirilen 20 gram kokain, 2 kilo hintkeneviri ve 200 gram bonzai ile ilgili soruşturma tamamlandı. Suçla bağlantılı tutuklu bulunan Sheriff Mukhtar Kadı, Sinan Dilim, Mehmet Alkış, Tahir Casun ile İbrahim Yağmur dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, zanlı Kadı’yı tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderirken, diğer 4 zanlı farklı teminat şartlarıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 10 Eylül’de aldıkları ihbarda şüpheli şahısların Ortaköy’de bir ağaç altına çanta sakladıklarının öğrenildiğini söyledi.

İhbar üzerine belirtilen yere gittiklerini kaydeden polis, pusuya yattıklarını açıkladı.

Polis, bir süre sonra Sheriff Mukhtar Kadı’nın bir araç tarafından olay yerine bırakıldığını ifade etti.

Polis memuru, zanlının çantayı gizlendiği yerden aldığı sırada suçüstü tutuklandığını açıkladı.

Çanta içerisinden 19 gram kokain, 2 kilo 107 gram hintkeneviri ve 180 gram sentetik cannabinoid (bonzai) türü uyuşturucu madde çıktığını kaydeden polis, Sheriff Mukhtar’ın suçüstü tutuklandığını söyledi.

Polis, yürütülen ileri soruşturmada meseleye bağlantısı olduğu düşünülen ve aranan şahıs ilan edilen zanlı Sinan Dilim’in tespit edilerek tutuklandığını söyledi.



Polis, zanlı Sinan Dilim’in olay gecesi kendi aracıyla uyuşturucuyu bırakan kişiyi Boğaz bölgesine bıraktığının tespit edildiğini, ayrıca cep telefonunu kırdığını belirtti.Polis, zanlı Mehmet Alkış’ın da uyuşturucu maddeyi bırakan kişinin aracında olduğunun tespit edildiğini belirtti.Polis, olay mahalline gidilirken Sinan Dilim’in aracında aranan 2 kişi olduğunu, aralarında tartışma olduğunu ve 2 kişinin araçtan indiğinin tespit edildiğini söyledi.Mehmet Alkış’ın cep telefonunun incelemeye alındığını bildiren polis, telefon dökümlerinde söz konusu olayın gerçekleşmesinin ardından zanlılar Sinan Dilim, Mehmet Alkış ile zanlılar Tahir Casun ve İbrahim Yağmur’un konuşmalarının tespit edildiğini vurguladı.Polis, zanlıların aranan iki şahsı yasak yollarla Güney Kıbrıs’a geçirdiğinin de tespit edildiğine dikkat çekti.Soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Farklı teminat şartları verildi

Mahkeme, Alkış’ın 3 bin TL, Casun’un 6 bin TL nakit teminat yatırması ve ikişer kefilin 50’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Mahkeme, Dilim’in 7 bin 500 TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalamasına karar verdi.

Zanlı İbrahim Yağmur’un ise 20 bin TL nakit teminat yatırması, 4 kefilin 50’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verildi.

Zanlı Sheriff Mukhtar Kadı ise 3 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderildi.