Kadına yönelik şiddet arttı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile 5 üniversite yetkilileri dün gerçekleştirdikleri toplantıda ev içi ve kadına yönelik şiddeti ele aldı. Toplantıda özellikle pandemi sonrası sağlık ve ekonomik kriz dolayısıyla ev içi ve kadına yönelik şiddetin arttığı vurgulandı. Bakanlık ve üniversiteler şiddete karşı toplumsal mücadele başlatma kararı aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü (ODTÜ KKK) ve Final Üniversitesi yetkilileri "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede İşbirliği Protokolü̈" kapsamında bir araya geldi.

Bakanlık ile üniversiteler, protokol kapsamında, son günlerde özellikle pandemi sonrası sağlık ve ekonomik kriz dolayısıyla ev içi ve kadına şiddetin arttığını belirterek, toplumsal mücadele başlatma kararı aldı.

Sucuoğlu: Ekonomik nedenler şiddette etken

Çalışma Bakanlığında yer alan toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu; DAÜ, LAÜ, UKÜ, ODTÜ KKK ve Final Üniversitesi ile 9 Mart'ta imzalanan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede İşbirliği Protokolü̈" kapsamında bir araya geldiklerini kaydetti.

Sucuoğlu, pandemi ve sonrasındaki ekonomik nedenlerden dolayı kadınlara yönelik şiddette artış olduğunu ifade ederek, bu çerçevede üniversitelerle şiddete karşı mücadelede eğitimin nasıl verilebileceğini değerlendirip, tedbirler alacaklarını söyledi.

Ekonomik kriz ve sağlık sıkıntılarının kısa sürede bitmeyeceğini söyleyen Sucuoğlu, üniversitelerin bilgi donanımla bu yönde belli konuları aşmalarına katkı koyacaklarına inanç belirtti.

Başkurt: Kadına şiddet arttı

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt da, ev içi şiddet ve kadına şiddetin son zamanlarda üzücü şekilde arttığını ifade ederek, şiddetle mücadele kapsamında çalıştıklarını söyledi.

Başkurt, toplumda geniş bir eğitim çalışması için başlangıç yaptıklarını ifade ederek, bu sorunla ancak toplumsal mücadeleyle baş edilebileceğine işaret etti.