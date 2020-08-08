Kameralar incelenecek

Suna ERDEN

Lefkoşa’da Cenk Bölüm’den para isteyen, alamayınca da tekme atıp Çetinkaya Burcu’ndan düşmesine neden olan iki kişiden Muhammed Kadir Varan ile Sedat Demir dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada soruşturmanın devam ettiği, olay mahalline yakın yerlerdeki güvenlik kamera görüntülerinin izleneceği belirtilerek, ek süre istendi.

Soruşturmayı yapan polis, Muhammed Kadir Varan ile Sedat Demir’in 1 Ağustos 2020 tarihinde saat 02.00 sıralarında Cenk Bölüm’den para istediklerini söyledi. Polis, Çetinkaya Burcu üzerinde yaşanan olayda para alamayan iki zanlının Bölüm’e tekme atıp, darp ettikleri sırada burç üzerinden düşerek, sağ ön kol ve sağ üst bacak kısımlarından kırık oluşmasına neden olduklarını belirtti.

Polis, Varan’ın 4 Ağustos tarihinde Girne Limanı’nda tespit edilerek, tutuklandığını söyledi. Polis, zanlı Sedat Demir’in ise Varan’ın ifadesinin ardından tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamere görüntüleri olduğunu belirten polis, zanlıların 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Talebi değerlendiren mahkeme zanlılar hakkında

6 gün ek tutukluluk kararı verdi.