Kafese girdi

Girne'ye bağlı Alsancak bölgesinde faaliyet gösteren bir restoranda çalıştığı dönemde müşterilerden aldığı paraları çaldığı gerekçesiyle tutuklanan Muhammed Kuş hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Restorandan 3 bin 197 TL çaldığı gerekçesiyle tutuklanan zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlının çalışma izninin 2021 yılı Nisan ayında iptal edildiği, 9 ay boyunca kaçak yaşam sürdüğü belirtildi.

Ülkede yasal statüsü olmayan zanlı yargılanmak üzere cezaevine gönderilirken, dünkü duruşmada iddialar yeniden aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 2021 yılı şubat ve mart ayları içerisinde Alsancak’ta faaliyet gösteren bir restoranda çalışan zanlı Muhammed Kuş'un müşterilerden temin ettiği 3 bin 197 TL nakit parayı muhasebeye teslim etmeyerek çaldığının tespit edildiğini ifade etti. Polis, yapılan şikâyet üzerine aranan kişi ilan edilen zanlının 1 Ocak 2022 tarihinde teslim olduğunu söyledi. Zanlının ifade verdiğini belirten polis, soruşturma amaçlı 3 gün tutuklu kaldığını dile getirdi. Polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, çalışma izninin 2021 yılı Nisan ayında iptal edildiğini ve ülkede yasal statüsü bulunmadığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme zanlının bir ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.