Kısa devre kül etti

Ömer KADİROĞLU

Gönyeli’de seyir halindeki araç aniden alev alarak yanmaya başladı. Sürücü Uysal Tunçelli araçtan çıkan dumanları görünce park edip inerken, ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Daha sonra olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını tamamen söndürürken, aracın elektrik aksamlarında kısa devre olduğu açıklandı.

Gönyeli’de dün saat 14.45 sıralarında, Benli Gıda civarında, Uysal Tunçelli yönetimindeki FZ 141 plakalı salon araçta, seyir halinde bulunduğu sırada yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi çevrede bulunan Alpet Benzin İstasyonu çalışanları yaptı. Yangın söndürme tüpleriyle alevleri söndürmeye çalışan vatandaşların yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını tamamen söndürürken, araç kullanılmaz hale geldi. Araç yangınında yaralanan olmazken, polis soruşturma başlattı.

Polis yaptığı açıklamada aracın elektrik aksamlarında oluşan kısa devre sonucu yangın çıktığını bildirdi.

