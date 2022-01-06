Muhteşem eğlence

Soner Olgun, 2021 yılının son gününde Merit Park sahnesinde sevenleriyle buluştu.

“Dostlarım yeni yılı birlikte karşılayıp, eski yılı birlikte uğurlayacağız” sözleriyle sahneye çıkan Olgun, muhteşem şarkılarla konukları eğlendirdi.

Merit Park sahnelerinin tartışmasız en özel gecelerine imza atan büyük sanatçı, geceye ‘Unut sevme beni’ ’isimli şarkı ile başlarken, ilerleyen saatlerde dinleyenlerini hem duygulandırdı hem de eğlendirdi. Sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyleyen Soner Olgun’u ada içi ve yurt dışından gelen 700’ü aşkın kişi izledi. Repertuarında birçok ünlü sanatçının dillere pelesenk olmuş eserlerine de yer veren Soner Olgun bir kez daha sevenlerinin gönlünde taht kurdu. Gece boyunca seslendirdiği eşsiz güzellikte şarkılarla tüm sevenlerine harika anlar yaşattı.

Soner Olgun’un geri sayımıyla birlikte danslarla yeni yıla giren Merit Park misafirleri geceye coşkuyla devam etti.