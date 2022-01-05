Türkiye ile sıkı temas

Suna ERDEN

Polis, savcı, yargıç kimliğine bürünerek Türkiye ve KKTC’de kurdukları şebeke sayesinde yaşlı ve emeklileri terör örgütleriyle korkutarak paralarını alan üç zanlı hakkındaki soruşturma sürüyor.

Dolandırıcılık çetesinin Türkiye ayağı Harun Sırakaya, aynı hücrede kaldığı bir tutuklunun test sonucunun pozitif çıkması üzerine karantinaya alınırken, suç ortakları Kenan Arslan ve Elmaz Karamanoğlu dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada 3 zanlının tutukluluk süresinin uzatılması talep edilirken, aranan bir şahıs ile ilgili Türkiye polisi ile irtibata geçildiği açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, 22 Aralık tarihinde 70 yaşındaki Akça’yı arayan bir şahsın kendisini Başkomiser Hakan olarak tanıttığını; FETÖ terör örgütüne operasyon yapılacağını söylediğini ve para talep ettiğini açıkladı. Polis, başka bir şahsın ise Hasan Akça ile Gönyeli'de Kanun Sokak üzerinde buluşarak, 15 bin Sterlin aldığını belirtti.

Polis, 23 Aralık 2021 tarihinde Harun Sırakaya’nın tasarrufunda 12 bin Sterlin nakit para ile Ercan Havalimanından çıkış yaptığı esnada tespit edildiğini söyledi. Para ve kambiyo yasasına öngörülen meblağın üzerinde dövizle çıkış yaptığı için sorgulanan Harun Sırakaya’nın, parayı nereden bulduğuna dair tutarlı bir açıklama yapılamadığını ifade etti.

Ortak hareket ettiler

Polis memuru, Harun Sırakaya 'nın cep telefonunda yapılan incelemede Hasan Akça’nda para aldığı tarihte Elmaz Karamanoğlu'yla yaptığı cep telefonu görüşmelerinin kayıtlarının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, Elmaz Karamanoğlu’nun aynı gün Güzelyurt'taki ikametgâhında tespit edilerek, tutuklandığını belirtti.

Polis, sorgulanan Elmaz Karamanoğlu’nun Güzelyurt'ta önceden tanıdığı ve birlikte iş yaptığı Kenan Aslan isimli şahsın kendisini telefonda arayarak, kirvesi olan Harun Sırakaya’nın Türkiye'den geleceğini, kendisini herhangi bir yere yerleştirmesini istediğini anlattığını söyledi. Polis memuru, Karamanoğlu’nun talep üzerine 22 Aralık 2021 tarihinde saat 16.30 sıralarında Güzelyurt terminalinde Harun Sırakaya ile buluşup bir otele götürdüğünü beyan ettiğini anlattı.

Polis, yine 22 Aralık günü Kenan Arslan’ın, Elmaz Karamanoğlu'nu telefonla arayıp Lefkoşa'ya gidip gitmeyeceğini sorduğunu; gideceğini söylemesi üzerine bir tanıdığından para alacağını söyleyerek, yardım istediğini söyledi. Polis, Kenan Aslan’ın, Elmaz Karamanoğlu'nu, Gönyeli’ye gönderdiğini,

Hasan Akça ile buluşmasını sağladığını açıkladı. Polis, Elmaz Karamanoğlu'nun Akça’dan 15 bin sterlin alarak, Güzelyurt'a geri döndüğünü, otele gidip parayı Harun Sırakaya'ya teslim ettiğini öne sürdüğünü açıkladı.

Zanlıların iki kez mahkemeye çıkarıldığını, haklarında toplam 11 gün tutukluluk emri alındığını ifade eden polis, bu süre içerisinde Elmaz Karamanoğlu’nun ifade verdiğini, Sırakaya’dan aldığı 2 bin 500 sterlini 24 bin 750 liraya çevirdikten sonra kuyuya sakladığını itiraf ettiğini söyledi.

DATA incelemeleri sonucu bir isme ulaşıldı

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların telefonlarında yapılan DATA incelemesi sonucu suçla bağlantılı bir kişinin tespit edildiğini ve bu şahısla ilgili Türkiye polisiyle irtibata geçildiğini açıkladı.

Polis, alınması gereken ifadeler ve izlenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu ifade ederek, zanlıların 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.