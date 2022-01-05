‘Kokudan durulmuyor’

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin kampüsünün karşı sokağındaki bir ay önce taşan kuyu bölge halkının kabusu oldu. Taşan kuyudan çıkan sular adete bir gölet oluşmasına neden olurken, lağım suları ve çevredeki çöpler bir birine karıştı. Ortaya hem kötü koku hem de kötü bir manzara çıktı.

Son bir aydır kötü kokuya maruz kalan bölge sakinleri, yetkililerin acilen duruma el atması gerektiğini söyledi.

Diyalog’a konuşan bölge sakinleri, kokudan nefes alamaz duruma geldiklerini belirti.

Bölge sakinleri atık suların çöplerle karıştığını, ortaya kötü bir görüntü çıktığını ifade ederek, “Durumu defalarca yetkililere bildirdik ancak bir aydır gelen, bakan yok” dedi.

Bölge sakinleri, “Yeter artık, bizi bu koku ile yaşatanlar, buyursunlar gelsinler, 5 dakika bile bu kokuda durabilecekler mi” şeklinde konuştu.