Onlar artık üniversiteli

Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nin 2020- 2021 öğretim yılı mezuniyet töreni önceki akşam okul bahçesinde yapıldı.

Müdür Muavini Alkor Dağlı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri Zübeyde Giritli ve Songül Özbilek ile Müzik Öğretmeni Erkan Dağlı tarafından organize edilen tören, okul müdürü İlknur Şemi’nin açılış konuşmasıyla başladı.

Törende A- Level Programı Birincisi Aslı Ece Ongun ile Kolej Programı Birincisi Eren Erberk Erkul’e belge ve ödülleri müdür İlknur Şemi tarafından verildi.

A - Level ve Kolej programları ikincileri ve üçüncüleri ile sınıf birincisi olan öğrenciler de ödüllendirildi.

Öğrencilere ödülleri Müdür Muavini Alkor Dağlı, Müdür Muavini Hatice Çelebi, Okul Aile Birliği Başkanı Hakan Arsal ve sınıf öğretmenleri tarafından verildi.

Gecenin sonunda mezun olan öğrencilere diplomaları öğretmenler tarafından takdim edildi.

Tören müzik eşliğinde keplerin havaya fırlatılmasıyla sona erdi.

Tören sonrasında mezun olan öğrenciler aileleriyle ve öğretmenleriyle hatıra fotoğrafı çektirerek bu unutulmaz geceyi ölümsüzleştirdi.

Şemi: Gurur duyuyoruz

Törende konuşan Okul Müdürü İlknur Şemi, pandemi dolayısıyla sıkıntılı bir eğitim yılını başarıyla tamamladıklarını söyledi.

Şemi, 96 pırıl pırıl genci mezun etmenin gururunu yaşadıklarını ifade ederek, mezunlara gelecek yaşamlarında başarılar diledi.

Konuşmasının sonunda Müdür İlknur Şemi mezuniyet töreni sonrasında emekliye ayrılacağını söyleyerek, 36 yıllık meslek yaşamının 23 yılını Gazimağusa TMK’da geçirdiğini, okulun her kademesinde görev yaptığını belirtti.

Şemi, görev yaptığı tüm okullardaki öğretmen ve çalışanlara teşekkür ederek veda etti.

Öğrenci Konseyi Başkanı Hüseyin Benhak Arsal da A- Level Programı Birincisi Aslı Ece Ongun ile Kolej Programı Birincisi Eren Erberk Erkul da konuşmalarında duygu ve düşüncelerini törene katılan konuklarla paylaştı.