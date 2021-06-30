Sanal şenlik düzenlenecek

İskele Belediyesi, pandemiden dolayı 2 yıldır yapılamayan İskele Festivali’nin bir dalı olan Uluslararası Halk Dansları Festivali’ni bu yıl sanal olarak düzenleyecek.

Açıklamaya göre 26. İskele Belediyesi Uluslararası Sanal Halk Dansları Festivali 1-5 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğunun Youtube kanalından ve İskele Belediyesi’nin Facebook sayfasından gün boyu yayınlanacak festivale KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti’nin yanı sıra 20 ülkeden ekipler katılacak.

KKTC ve Türkiye haricinde Azerbaycan, Bolivya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Şili, Çekya, Mısır, Gürcistan, Endonezya, İran, Kırgızistan, Kosova, Meksika, Kuzey Makedonya, Peru, Rusya, Slovakya, İspanya, Ukrayna ve Uruguay ekipleri festival kapsamında 5 gün boyunca gösteriler yapacak.

Festival verilen linkten izlenebilecek

1 Temmuz Perşembe günü başlayacak 26. İskele Belediyesi Uluslararası Sanal Halk Dansları Festivali’nin açılışında festivale katılacak ülkelerin tanıtımı Türkçe ve İngilizce olarak yapılacak.

İlk gün festivale ev sahipliği yapan İskele’den ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden görüntüler yayınlanacak. Festival, gün boyu verilen link üzerinden izlenebilecek.

