Kars’ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı anma etkinlikleri kapsamında onlarca va-tandaş ve askeri birlik, 4,5 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi.

"Bu toprakta izin var" temasıyla düzenlenen etkinlikte katılımcılar, soğuk havaya aldırış etmeden elle-rinde bayraklarla şehitler için yürüdü.

Etkinlik alanında, muharip uçaklar ve “Çelik Kanatlar” hava gösterisi düzenledi. Gösteri, anma töreni-ne katılanlara duygulu anlar yaşattı.

Etkinlik sırasında vatandaşlar, Sarıkamış Harekatı’nda şehit düşen askerleri saygıyla andı. Yürüyüş, ilçedeki Ay-yıldızlı Tören Alanı’nda sona erdi.

