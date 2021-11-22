Kalp krizi şüphesi

Gazimağusa’da yaşayan Abdulrahman Yahaya (E-25), arkadaşları tarafından evinde ölü bulundu. Kalliland bölgesindeki evinde ölü bulunan Yahaya’nın cesedi üzerine yapılan dış muayenede darp ve cebir izine rastlanmadı. Yahaya’nın kalp krizi sonucu öldüğü tahmin edilirken, kesin sonuç Ölüm yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, önceki akşam saat 22.00 sıralarında, Yahaya kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulundu. Abdulrahman Yahaya’nın cesedi üzerine yapılan dış muayenede darp ve cebir izine rastlanmadı. Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
Gazimağusa’da yaşayan Abdulrahman Yahaya (E-25), arkadaşları tarafından evinde ölü bulundu. Kalliland bölgesindeki evinde ölü bulunan Yahaya’nın cesedi üzerine yapılan dış muayenede darp ve cebir izine rastlanmadı. Yahaya’nın kalp krizi sonucu öldüğü tahmin edilirken, kesin sonuç Ölüm yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
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YORUMLAR
4. doz aşıyı yapmadan önce mutlaka antikor testi olunuz
ben 3 doz aşılıyım sinovac 1 ay oldu.. antikor ölçtürdüm dün yüksek çıktı
antikorum yüksek çıktığı için 4. aşı için acele etmiyorum
çünkü üst üste aşı olmak sıkıntı
4. aşı normalde dünyada ve Türkiye de henüz önerilmiyor
ANTİKORUNUZA BAKIN DÜŞÜKSE 4 Ü OLUN