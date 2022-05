Kalplerde yaşayacak

Hüseyin ÇİÇEK

Ülkenin başarılı iş insanlarından, Kıbrıs Türk sanayisinin öncü ismi Hasan Onalt (66) dün sabah hayatını kaybetti.

Onalt Sanayi’nin kurucusu, Kale Boya’nın sahibi, Hasan Onalt’ın vefatı sevenlerini, iş dünyasını ve çalışanlarını üzdü.

Onalt’ın vefatının ardından taziye mesajı yayımlayan çalışanları, ‘Sen patronumuz değil, babamızdın. Seni asla unutmayacağız ”cümleleriyle yaşadıkları üzüntüyü ifade etti.

Evli ve 3 çocuk babası olan Onalt bugün saat 16.00’da Aslanköy’de toprağa verildi.

Binlerce kişinin akın ettiği cenaze törenine devletin zirvesi de katıldı. Onalt’ın yakınları cenaze töreninde taziyeleri kabul ederken, köylüleri, mesai arkadaşları ve iş dünyasından bazı isimler de “yardımsever bir insanımızı kaybettik, yokluğuna hiçbir zaman alışamayacağız” şeklinde konuştu.

Önemli bir değerimizi yitirdik

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) yaşamını kaybeden Onalt Sanayi’nin kurucusu Hasan Onalt için başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, “Ülkemiz ve odamız çok önemli bir değerini daha yitirdi. Onalt Sanayi’nin kurucusu, Kale Boya markasının babası Hasan Onalt hayata veda etti. Çalışkanlığı, insani ilişkileriyle sevilen ve sayılan Hasan Onalt, ülkesine yaptığı değerli yatırımla ve odamıza kattığı değerlerle her zaman saygı ve sevgiyle anılacak.” ifadelerine yer verildi. Onalt’ın oda kurulunda üyelik ve As Başkanlık görevleri üstlenerek, gelişip büyümesine önemli katkılarda bulunduğunu belirtilen mesajda, “Ülkesine olan sevgisini her fırsatta dile getiren Hasan Onalt, bunu sıfırdan başlayarak ülkemizin sayılı yatırımları arasına çıkardığı kuruluşuyla da ispatlamıştır.” denildi. Mesajda, Onalt’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıkları belirtilerek, merhuma Tanrı’dan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı dileğinde bulunuldu.