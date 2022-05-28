Bir ay içinde yargılanacak

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Lapta’da işletmeciliğini yaptığı spor salonuna kaydolan 15 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen spor eğitmeni E.B. (E-26) hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada soruşturmanın tamamlandığı belirtilerek, zanlının cinsel taciz suçundan yargılanmak üzere cezaevine gönderilmesi talep edildi.

Mahkeme zanlıyı bir ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.

Tutuklu bekleyecek

Soruşturmayı yapan polis, olayın11 Mayıs 2022 tarihinde saat 13.00 sıralarında zanlının işletmeciliğini yaptığı spor salonuna meydana geldiğini anımsattı. Polis, zanlının spor salonuna kayıt yaptıran 15 yaşındaki kızı ‘vürudunun yağ ölçümünü yapacağını’ söyleyerek, ofis kısmına götürdüğünü söyledi.

Polis, zanlının genç kızdan kıyafetlerini çıkarmasını istediğini, 15 yaşındaki çocuğun da üzerindekileri çıkardığını ve sadece iç çamaşırı ile kaldığını belirtti.

Polis, zanlının kız çocuğuna iç çamaşırlarını çıkarmasını da söylediğini, şikâyetçi kız tamamen çıplak kaldıktan sonra cinsel organına dokunduğunu, göğüs ve kalçasını sıktığını ifade etti.

Genç kızın şikâyetçi üzerine zanlının 19 Mayıs’ta tutuklanarak soruşturma başlatıldığını belirten polis, 9 kişiden ifade aldıklarını belirtti.

Polis, vücut ölçüsü alınan kişilere ait bilgilerin ajandaya not edildiğini ancak ne zanlının evinde ne de ofisinde söz konusu ajandanın bulunamadığını söyledi.

Polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, işlendiği iddia edilen suçu ağır ceza mahkemesi kapsamına girdiğini ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Zanlının avukatı Seren Palabıyık tutuklu yargıya itiraz etmeyeceklerini belirtti. Mahkeme zanlıyı bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.