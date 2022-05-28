Bunu kim bulacak

Ömer KADİROĞLU

Geçitköy’de dün meydana gelen yangını söndürmek için herkes seferber olduğu halde bin dönümlük alan kül oldu. Bölge halkının yanı sıra itfaiye, polis, sivil savunmanın ilk müdahalesi sonrasında acilen Türkiye ve İngiliz üslerinden yardım istendi. Üslerden 2, Türkiye’den de 2 helikopterin yanı sıra bir uçak geldi ve yangını söndürmede başarı sağlandı.

Geçitköy Muhtarı Bayram Avcı, tv2020’de yayınlanan Gündem Özel’e telefonla bağlanarak, yaşananlar hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Avcı, yangının bölgeye dökülen çöplerden kaynaklandığını söylerken, yetkililerin duyarsızlığından yakındı. Bir kamyonun bölgeye giderek çöp dökerken elektrik tellerine çarptığını ve kıvılcım sonrasında yangının başladığını belirten Avcı, polise şikayette bulunduğunu söyledi. Avcı, sorumsuz kamyon şoförünün kimliğinin bilinmediğini kaydetti.

Yıllardan beri çöp dökülüyor

Geçitköy barajının yapımı sırasında boş arazilerden kamyonlarca toprak alındığını ve daha sonra ortaya çıkan çukurlara çöplerin döküldüğünü belirten muhtar Avcı, yetkililerin duyarsızlığından şikayet etti.

Avcı “Kaymakamlıktan veya başka bir makamdan izin alan çöpünü getirip buraya döküyor. Yangının ana nedeni budur. Bölgeyi çöplüğe çevirip, tehlikenin içine attılar” dedi.

Evler boşaltıldı

Geçitköy’de dün saat 13.00 sıralarında üç ayrı noktada çıkan yangın kısa sürede yayıldı.

Önce ormanlık alana sıçrayan daha sonra geniş bir alana yayılan yangın Mavi Köşk civarı ile yerleşim yerlerine kadar ulaştı.

Yangın tehlikesi nedeniyle bölgedeki evler boşaltıldı. Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Koruçam’da 20 evin tedbir amacıyla boşaltıldığını, bazı evlerin yangın nedeniyle zarar gördüğünü açıkladı.

Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman ve iş makinelerine yangına müdahale edebilme kolaylığı sağlanması açısından Girne - Güzelyurt anayolunun, Geçitköy ile Karşıyaka arasında kalan bölümü trafik akışına kapatıldı.

Herkes seferber oldu

Yangına polis teşkilatı, itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Dairesi, Sivil Savunma, askeri personel, bölge halkı traktör, belediyeler iş araçlarıyla müdahale etti.

Lapta Belediyesi ve Alsancak Belediyesi, yangın sebebiyle su tankeri ve iş makinelerine ihtiyaç olduğunu duyurdu, Mavi Köşk Bölgesi için ‘acil yardım’ çağrısı yaptı.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, alevlerin Mavi Köşk’e sıçramaması için gerekli önlemlerin alındığını söylerken, alevlerin yamaç bölgelerine sıçraması müdahaleyi zorlaştırdı.

Havadan müdahale yapıldı

İtfaiye araçlarının giremeyeceği bölgeye yayılan yangına müdahale için Türkiye'den ve BM Kıbrıs Barış Gücü'nden yardım talep edildi. Geçitköy’deki yangına havadan müdahale için Türkiye’den bir, uçak 2 helikopter, BM’den de 2 yangın söndürme helikopteri gönderildi. Uçak ve helikopterler denizden ve Geçitköy barajından su alarak yangına müdahale etti.

Akşam saatlerinde kontrol altına alındı

İtfaiye Genel Müdürü Ramadan Gürpınar, Geçiktöy bölgesinde başlayan ve hızla yayılan yangının, yangın söndürme helikopterlerinin de müdahaleye başlamasıyla hemen hemen kontrol altına alındığını açıklandı.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklama yapan Gürpınar, Türkiye’den ve İngiliz Üsler bölgesinden yangın helikopterlerinin havadan müdahalesinin yanı sıra karadan da tüm ekiplerin, kurumların ve vatandaşların müdahalesi sonucu yangının büyük oranda kontrol altına alındığını açıkladı.

Bir kişi yaralandı, 3 ev hasar gördü

Havadan ve karadan müdahale ile saat 17.50 sıralarında kontrol altına alınan yangında, söndürme çalışmalarına katılan bir kişi yaralandı; Tepebaşı'ndaki üç ev de hasar gördü. Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, yangında ilk tespitlere göre yaklaşık bin dönümlük alandaki ağaçlar ve makilik alan yandı. Yangının Tepebaşı'nda bulunan bir siteye sirayet etmesi sonucu ise 3 ev yangından hasar gördü. Yangın söndürme çalışmalarına katılan bir vatandaş ise dengesini kaybedip düşerek, karın bölgesine demir saplanması sonucu yaralandı. Yaralının tedavisine Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde devam ediliyor.

Yetkililer yangın bölgesinde inceleme yaptı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, söndürme çalışmalarını takip etmek üzere bölgeye gitti. Başbakan Üstel ile Bakan Dursun Oğuz, Geçitköy’deki yangının, bölgedeki elektrik tellerinden çıkan kıvılcımların üç farklı noktada alev almasıyla başladığını açıkladı. Başbakan Ünal Üstel, ayrıca 1 Haziran’dan itibaren Ercan Havalimanı’nda yangın söndürme helikopteri konuşlanacağını da söyledi.

Arıklı: Önlem almak gerekiyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, KKTC’de yangın helikopteri bulunması konusunun muhakkak halledilmesi gerektiğini belirtti. Geçitköy bölgesinde yangın söndürme çalışmalarını yerinde izleyen Arıklı, “Anlaşılmıştır ki bizim bu yangın söndürme helikopteri sorununu çözmemiz gerekiyor. Kiralama mı olur, satın alma mı olur, burada muhakkak bir yangın söndürme helikopteri olması gerekiyor” şeklinde konuştu. “Üzülmek yetmez, önlem almak gerekiyor” diyen bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, alınabilecek tedbirlerin Bakanlar Kurulu toplantısında da konuşulacağını belirtti. Arıklı, “bu konunun ciddi şekilde masaya yatırılması gerekiyor. Üzgünüm demek yetmiyor. Hep birlikte tedbir almak gerekiyor” dedi.

Erhürman: Üzerimize düşeni yapacağız

Yangın bölgesine giden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da tam iki yıl önce 17 Mayıs 2020’de bölgede büyük bir yangın çıktığını ve çok sayıda ağacın kaybedildiğini hatırlattı.

Erhürman, yangın çıkmadan önlemleri almanın önemini vurgulayarak, “Buradan artık yeterince ders çıkarmak şart. Mecliste bu konuda üzerimize düşeni yapacağız” dedi.