Güney Kıbrıs’tan aldığı iki tür uyuşturucu maddeyi Kuzey Kıbrıs’a geçirmeye çalışırken Metehan Sınır Kapısı’nda yakalanan Asil Kocaoğlan hakkınki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının kaçma ihtimali olduğu belirtilerek, tutuklu yargı talep edildi.

Aracında yapılan aramada 35 gram ağırlığında kokain, 500 gram hintkeneviri ve bir adet hassas terazi bulunan zanlı uyuşturucu madde ithal ve tasarruf suçundan yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.



Suçunu kabul etti

Soruşturmayı yapan polis memuru, 20 Mayıs 2022 tarihinde saat 20.20 sıralarında Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçen zanlı Asil Kocaoğlan’ın kullanımındaki araçta yapılan aramada 35 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde, 500 gram hintkeneviri ve bir adet hassas terazi bulunarak emare alındığını aktardı. Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve suçunu itiraf ettiğini söyledi. Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, kaçma ihtimali bulunan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti. Mahkeme, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.