Gönderin gitsin

Gönyeli’de yaşayan Nijerya uyruklu üniversite öğrencisi Olanrewaju Dominic Ajayı çevre sakinlerinin şikayeti üzerine tutuklandı.

Hakkında ‘Namus ve ahlaka aykırı hareket’ suçundan soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada 24 yaşındaki zanlının sürekli olarak Gönyeli bölgesinde çıplak gezdiği belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis, zanlının 26 Mayıs 2022 tarihinde saat 08.00 sıralarında Gönyeli'de bulunan bir apartmanın merdiven boşluğunda pantolonu çıkarıp edep yerini göstermek sureti ile namus ve ahlaka aykırı harekette bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının ayrıca makul mazereti olmaksızın yüksek sesle anlaşılmayacak bir şekilde bağırmak sureti ile rahatsızlık çevreye rahatsızlık verdiğini ifade etti.

Kameralarda görüldü

Polis memuru, şikayet üzerine zanlının tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını dile getirdi. Çevre güvenlik kamerası görüntülerini incelediklerini belirten polis, zanlının namus ve ahlaka aykırı hareketler sergilediğinin görüldüğünü ifade etti.

Polis, ayrıca zanlının başka gün ve saatlerde de Gönyeli'de birçok sokakta çıplak vaziyette dolaştığına dair kamera görüntülerinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlının pantolonunu çıkartarak yarı çıplak vaziyette gezdiği sokaklarda bulunan ve henüz isimleri tespit edilemeyen birçok görgü tanığı olduğunu, bu kişilerden ifade alınması gerektiğini söyledi.

Polis memuru, emare alınan kamera görüntülerini incelemeye devam ettiklerini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.