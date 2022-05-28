Duruşma ertelendi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da gerçekleştirilen Tepe Operasyonu’nda ele geçirilen 2 silah, 20 canlı mermi, 620 adet torpil türü patlayıcı ve 90 gram uyuşturucu maddeyle ilgili soruşturma tamamlandı. Operasyonda tutuklanan Mahmut Mavideniz ile Abdurrahman Davulcular dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Zanlıların cezaevine gönderilmesi talep edilirken, Mahmut Mavideniz’in mahkeme esnasında rahatsızlanması nedeniyle duruşma Pazartesi gününe ertelendi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İbrahim Gökova, 18 Mayıs 2022 tarihinde, mahkeme huzurundaki zanlıların evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendiğini anımsattı. Polis, Mahmut Mavideniz’in evinde yapılan aramada 2 adet tabanca, bir adet şarjör, 20 adet canlı mermi, 90 gram uyuşturucu madde ve öğütücü, Abdurrahman Davulcular’ın evinde ise 620 adet torpil türü patlayıcı madde bulunduğunu söyledi.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlıların, Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti. Zanlıların avukatları talebe itiraz ederken, duruşma sırasında Mahmut Mavideniz fenalaştı.

Yargıç Mine Gündüz, teminat duruşmasını Pazartesi gününe erteledi.