Kalplerde yaşayacak

Kıbrıs’ta ilk renkli fotoğraf stüdyosunun kurucusu olan ve ‘Foto Diana’ olarak ün yapan

Mustafa Mehmet Salih Okay, 102 yaşında sevenlerine veda etti.

Kıbrıs Edebiyat Derneği (KED) ve Lirik Şiir Grubu, fotoğraf sanatçısı Mustafa Diana’nın vefatı dolayısıyla bir başsağlığı mesajı yayımladı.

KED Başkanı ve Lirik Şiir Grubu Üyesi Yıltan Taşçı imzalı açıklamada, Foto Diana olarak da bilinen Mustafa Mehmet Salih Okay’ın ülkemiz fotoğraf sanatına ışık tuttuğunu ve yerinin doldurulamayacağını vurguladı.

Taşçı’nın açıklaması şöyle:

“Ülkemiz fotoğraf sanatının duayenlerinden Foto Diana’nın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Gerçek ismi Mustafa Mehmet Salih Okay olan Mustafa Diana, çocukluktan beri hayalini kurduğu fotoğrafçılığa bir asrı aşan ömrünü adamış bir isimdir. 1930’lu yıllardan itibaren gözünü deklanşörden ayırmayan Mustafa Diana’nın kaybı, bizim için yeri doldurulamayacak bir kayıptır.

Fotoğrafçılık sanatında yeni teknikleri kullanan Mustafa Diana, çektiği fotoğraflarla uluslararası ün kavuşmuş bir değerimizdir.

1972 yılında Kıbrıslı Türkler arasında ilk renkli fotoğraf laboratuvarını da açan Mustafa Diana’nın sanat anlayışı her zaman yenilikleri kovalamak olmuştur. Bu kapsamda da fotoğraf sanatına gönül verenlere ışık olmuştur.

Mustafa Diana, çektiği binlerce fotoğrafla her daim anılacak ve unutulmayacaktır.”

Gazi Yüksel’in mesajı

Fotoğraf sanatçısı Gazi Yüksel de üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:

“Babam gibi sevdiğim, Kıbrıs’ın efsane Stüdyo Fotoğrafçısı Mustafa Salih Okay’, nam-ı diğer Foto Diana sonsuzluğa göçtü.

Onu her zaman ışıldayan gözleri, çevresine enerji veren heyecan ve neşesiyle hatırlayacağım. Ruhu şad olsun…”

Fehmi Gürdallı’nın paylaşımı

Tak Müdürü Fehim Gürdallı, sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti:

“Hayatımda ilk kez 100 yaşında bir insanla röportaj yapıyordum ve karşımda hayat dolu, gözleri gülen, neşeli, filmlere konu olacak bir hayat yaşayan efsanevi bir fotoğrafçı vardı. Unutamayacağım bir gündü. Mustafa Diana'yı, 102 yaşında kaybettik... Ailesine Konce Özsoy, Ezcan Özsoy ve kadim dostu Gazi Yüksel e sabırlar dilerim...”

Mustafa Diana kimdir?

Gerçek ismi Mustafa Mehmet Salih Okay olan Mustafa Diana, 20 Ağustos 1922’de Lefkoşa’da doğdu.

18 yaşında İsrail’e giden ve Diana Samuel ve eşinin fotoğraf stüdyosunda çalışmaya başlayan Mustafa Salih Okay, İsrail’de geçirdiği 4 yıl boyunca kendini çok geliştirdi ve ustalaştı.

Dört yıl sonra Kıbrıs’a dönen Mustafa Mehmet Salih Okay, “anne” dediği Diana Samuel ile yakın ilişkisini sürdürdü ve onların da desteğiyle Kıbrıs’ta kendi fotoğraf stüdyolarını açmaya başladı. Artık hem Kıbrıslı Türkler hem de Kıbrıslı Rumlar arasında en tanınmış fotoğrafçılardan biri oldu.

Mustafa Salih Okay, artık tüm adada, Mustafa Diana ya da Foto Diana olarak ün yapacak ve tanınacaktı. İngilizlerin kurduğu Kıbrıs Fotoğrafçılar Birliği’nin 1949 yılında düzenlediği yarışmada Rum, Ermeni ve İngiliz rakiplerini geride bırakan Mustafa Diana, aldığı ödülü ömür boyu sakladı. 1952 yılında Melek Hanım ile evlenen, Mehmet, Koncegül ve Derviş adında çocuklara ve 6 toruna sahip olan Mustafa Diana, 1972’de de ilk renkli fotoğraf laboratuvarına sahip Kıbrıslı Türk fotoğrafçı oldu.

Mustafa Diana, bugün öğle namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı’nda defnedilecek.

Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2024, 09:47