Ekipler göz açtırmıyor 

Lefkoşa’da devriye gezen Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri, Surlariçi’nde yaya olarak yürüyen Pakistanlı Muhammed Arman’ı şüpheli bularak kimlik kontrolü yaptı.

Yapılan kontrolde zanlının ülkede kaçak yaşadığı ortaya çıktı.

Tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, 3 gün ek süre talep edildi.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru 6 Haziran 2024 tarihide saat 22.30 sıralarında Surlariçi bölgesinde devriye gezen Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin zanlıyı tespit ettiklerini söyledi.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 31 Mart 2024 tarihinden beri 67 gündür KKTC’de ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini açıkladı. Polis, tutuklanan zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, Muhaceret Dairesinde inceleme yapılacağını, ülkede ikamet izinsiz olduğu süre içerisinde ne yaptığının araştırılacağını belirterek, 3 gün süre istedi.

Mahkeme, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.