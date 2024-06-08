‘Bavul benim değil’dedi

Ercan Havalimanı’nda gümrük memurları tarafından yapılan aramada çantasında cinsel gücü artırıcı ve yeşil reçeteye tabi hap ve ilaçlar bulunan 21 yaşındaki Alman vatandaşı Burcu Boz tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının valizin kendisine ait olmadığını öne sürdüğü açıklandı.

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru 7 Haziran 2024 tarihinde saat 03.00 sıralarında Ercan Havalimanından ülkeye giriş yapan zanlının valizinde Gümrük Kontrol noktasında arama yapıldığını söyledi.

Polis, zanlının valizi içerisinde 3 kutu 200 mg. Tilidin marka ilaç, 2 kutu 20 tüp toz,50 adet 60 mg Vidalista, bir kap içerisinde 30 adet 8 mg Subutex hap, 14 adet beyaz içerikli kapsül bulunduğunu belirtti. Polis, zanlının” İlaç ve Eczacılık Yasasına Aykırı Hareket” suçundan tutuklandığını, ilaçlara emare olarak el konulduğunu kaydetti.

Polis, ilaçların İlaç ve Eczacılık Dairesine götürülerek içeriğinin tespit edileceğini açıkladı. Polis, zanlının sözlü beyanında bir şahsın bavulunu kendisine teslim ettiğini söylediğini aktardı. Polis, zanlının bu beyanının doğru olup olmadığının araştırılacağını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.