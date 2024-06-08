Piyasaya hakim

Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda tutuklanan Zimbabwe uyruklu öğrenci Philip Tafazwa Kadyaridzire ile Kamerunlu Carila Magha Penn dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Daha önce tutuklanan Libya uyruklu öğrenci Amethyst Blessedfavor Mahmie ise suçsuz olduğu anlaşılarak, serbest bırakıldı.

Duruşmada zanlı Penn’in bir gramdan oluşan uyuşturucu paketlerini 100 Euro’ya sattığı açıklandı.

Penn’in 3 Haziran’da uyuşturucu temin ettiği, 4 Haziran’da 9 kişiye 9 paket uyuşturucu sattığı belirtildi,

Polis,4 Haziran 2024 tarihinde saat 12.30 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesi'nde görevli bir ekip tarafından Lefkoşa'nın Küçük Kaymaklı bölgesinde, ZPY 797 plakalı araç içerisinde şüpheli halde tespit edilen zanlı Philip Tafazwa Kadyaridzire’nin tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, suçüstü tutuklanan zanlıdan yapılan soruşturmada, tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddeyi, Küçük Kaymaklı, İsmail Beyoğlu Caddesi’nde bulunan bir apartmanda sakin Carila Magha Penn’den aldığının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlı Penn’in evinde yapılan aramada satışa hazır 14 paket halinde 14 gram, evin yatak odasında ise 54 gram toplam 68 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis memuru, sorgulanan Penn’in 3 Haziran’da whatsaap üzerinden iletişim kurduğu bir şahıstan 4 bin 500 Nijerya Narya’sı vererek 84 gram aldığını, 9 paketini paket başı 100 Euro’ya başka şahıslara verdiğini söylediğini açıkladı.

Uyuşturucu maddelerin analize gönderildiğini kaydeden polis, analiz sonucunun beklendiğini kaydetti. Polis memuru, Penn’in uyuşturucu verdiği şahısların arandığını, kamera görüntülerini inceleyeceklerini ifade ederek, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.