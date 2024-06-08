Kaynağını açıklamadı

Suna ERDEN

İlk etapta Gönyeli’de faaliyet gösteren bir marketten 15 bin 509 TL değerinde Mony Walker Black Label marka viski, soğuk kahve ve 2 adet prezervatif çaldığı gerekçesiyle tutuklanan ancak evinde küçük bir market açacak kadar ürün bulunan Ratip Roshan Akargöl dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının evinde bulunan içki, şampuan, diş macunu, deodorant gibi ürünleri nereden temin ettiğine dair araştırma yapıldığı ancak henüz bir sonuca ulaşılamadığı belirtildi.

Zanlının bu konuda polise ifade vermediği, sadece bir marketten hırsızlık yaptığını kabul ettiği açıklandı.

Olguları aktaran polis, Girne’de sakin zanlının, 16 Nisan 2024 ve 26 Mayıs 2024 tarihleri arasında Gönyeli'de faaliyet gösteren bir markete müşteri olarak gittiğini, 15 bin 509 TL değerinde Mony Walker Black Label marka viski, 2 adet Mr. Brown marka soğuk kahve ve 2 adet prezervatif çaldığını söyledi. Polis, zanlının kamera görüntülerinden tespit edilip, tutuklandığını belirtti. Zanlının Girne’deki evinde arama yapıldığını kaydeden polis, 100 kalemden oluşan market eşyaları bulunup emare olarak alındığını belirtti.

Polis memuru, zanlının sorgusunda Gönyeli’deki marketten viski ve soğuk kahve çaldığını beyan ettiğini söyledi.

Polis, zanlının, 28 Mayıs 2024 tarifinde mahkemeye çıkarılarak 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde annesinin evinde de arama yapıldığını ve market ürünleri tespit edildiğini söyledi. Polis, ayrıca birçok kamera görüntüsü incelediklerini, zanlının 18 ayrı markete girişinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlının 30 Mayıs’ta ikinci kez mahkemeye çıkarıldığını, 8 gün ek tutukluluk aldığını, bu süre içerisinde Belça isimli marketten iki paket sigara tütünü çaldığını belirlediklerini açıkladı.

Polis, zanlının kendi ve annesinin evinde bulunan ürünlerle ilgili izahat vermediğini, Belça’dan hırsızlık yaptığını kabul etmediğini, sadece Gönyeli’de faaliyet gösteren marketten 15 bin 509 TL olan Mony Walker Black Label marka viskiyi, 2 adet Mr. Brown marka soğuk kahveleri ve 2 adet prezervatifleri çaldığını beyan ettiğini söyledi.

Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, davalarından hazır olması için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 70 bin TL nakit teminat yatırması 2 kefilin 500’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.