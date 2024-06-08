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Hayal kırıklığı

Arasta’yı turistler bastı, elektrik olmadığı için esnaf satış yapamadı

Hayal kırıklığı
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Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’nın Rum kesiminden, Türk kesimine geçen çok sayıda yabancı turist, bölgede elektrik olmadığı için alış-veriş yapamadığı gibi, lokanta ve cafelere de ilgi göstermedi. 
Aşırı sıcaklarda soğutucular çalışmadığı için kısa süreli yürüyüş yapan turistler daha sonra güneye döndü. Bu durum esnafın tepkisine yol açtı.
Diyalog muhabirine konuşan Arasta esnafı, elektrik kesintilerinin bitmeyen bir çile olduğunu belirterek, yarım asırlık sürede soruna çözüm bulunamamasını sert sözlerle eleştirdi.
 Esnaf, elektrik olmadığı için alış-veriş yapmak isteyen turistlere satış yapamadıklarını söylerken “iki adım ötede ne su, ne de elektrik kesintisi var ama bizler hala çağ dışı yaşatılıyoruz” dedi.

Ne dediler?... 
Özkay Ertayfur
“Elektrik kesintileri bizleri perişan etti. Elektrik kesilince klimalar çalışmıyor ve sıcak olduğu için dükkanlarımıza müşteri gelmiyor. Su sorunu da yaşıyoruz ve ben iki gün için tankerle çağırdığım suya bin 600 lira para ödedim. Ben kartıma kontör aldığımda 2 bin lira verip iki ay su kullanıyorum. Elektrik kesintilerini son zamanlarda sık sık yaşıyoruz. 50 yıldır bu memlekette elektrik sorununu çözemedik. İki adım yanımızda Rumlar var ve ne suyu ne de elektriği kesilir. Bu memlekette elektrik sorununu çözerlerse bu memleket düzelecek. Güneyde bu sorunların yaşanmamasının sebebi yöneticilerin iş yapmasıdır. Bizde ise sorunların yaşanmasının tek nedeni hiçbir yetkilinin bu sorunları çözmek için çalışmamasıdır. Rumlar bizden on gömlek üstündürler. İşten çıkıp eve gidiyoruz dinleneceğimiz saatte elektrikler kesildi ve elektrik gelene kadar dışarıda balkonda oturduk. Bu işler böyle mi olmalı.”
Cemaliye Bağcıoğluları
“Arasta bölgesinin şu anda en önemli sorunu elektrik kesintileridir. Yaz ayları geldi mi her sene yaşadığımız sıkıntı. İşlerimiz zaten çok düşük ve bir de elektrik kesildiğinde karanlık ve sıcak dükkanlara kimse girmediği için işlerimiz olumsuz etkiliyor. Arasta bölgesine 40 metre yakında Güney Kıbrıs’ın çarşısı var ve onlarda elektrikler ve sular kesilmiyor. Bunun nedeni orada gerçek bir devletin olması gerçekten güzel bir yönetim var ancak burada kim kime dum duma. Bir düzen yok, bir kontrol yok bir devlet yok.”
Sedat Reis
“40 yaşıma kadar gördüğüm en berbat hükümet bu hükümettir. Su yok, elektrik yok ve ne yapacağımızı bilemiyoruz. Bildiğin rezillik yaşıyoruz. Akşam karşı dükkanımdaki müşteriler yemek yerken elektrikler kesildi ve yabancılara karşı rezil oluyoruz. İki adım ileride Rumlar var ve onlarda bu sıkıntılar yaşanmıyor. Güneyde alt yapı var, yönetim var ve iyi bir şekilde çalışıyorlar ancak bizde her yerde bir sorun var. Elektrik kesintileri işlerimizi de olumsuz etkiliyor. Devletin yaptığı hiçbir çalışma iyi gitmiyor. Kimse bunların başarısızlığının bedelini ödemek zorunda değil. Halk bu yöneticilerden memnun değil memnun olanlar da yandaşları ve çıkarı olanlardır. Bir an önce istifa edip gitmeleri gerekiyor.”
Mehmet Başsın
“Bölgenin şu an en büyük sorunu elektrik kesintileridir. İşten çıkıp eve gidiyoruz orada da elektrik yok. Elektrikler kesildiği zaman dükkanımıza müşteri girmiyor ve satışlarımız duruyor. İşlerimiz düşünce ödemeleri yapamıyoruz. Elektrik kesintileri esnafa büyük bir darbedir. Arasta çarşısına yakın olan Güney Kıbrıs çarşısında böyle bir sorun yok, çünkü onlar halkını düşünüyor ve denetliyor. Burada yaşanan sıkıntıları kimse dikkate almıyor. Bir yetkili çıkıp da bu konuda önlem almazsa daha çok sıkıntı yaşayacağız.”
Mustafa Yüksekbaş
“Arasta’nın şu anda en büyük sorunu kavurucu sıcaklarda sıklıkla elektrik kesintilerinin yaşanmasıdır. Elektrik kesintilerinden dolayı klima gibi elektrikli cihazlar zarar görüyor. Yıl 2024 olmuş biz hala elektrik kesintileri ile uğraşıyoruz. Elektrikler kesildikten sonra dükkanlarımıza müşteri girmiyor haliyle işlerimiz de olumsuz etkileniyor. Güney Kıbrıs’ta bu sorunların yaşanmamasının nedeni orada bir sistemin olmasıdır. Uzay çağına varmış dünyanın içinde biz KKTC olarak hala elektrik kesintileri ile uğraşıyoruz gerçekten ayıptır.”
Bünyamin Yüksekbaş
“Arasta bölgesinin şu anda en büyük sorunu sahipsizliktir. İnsanlar kendi imkanlarını zorlayarak burada işlerini yürütmeye çalışıyor. Hava sıcaklığının 40-50 derecelere yükseldiği bu günlerde sürekli elektrik kesintileri ile karşılaşıyoruz. Çağdaş bir devletin yapamayacağı her şeyi KKTC’de yaşıyoruz. Elektriklerin gelip gitmesi elektrikli cihazlarımızın bozulmasına neden oluyor.   Halk ne kadar el açarsa kendini seçtirenler de o kadar at koşturabiliyor. Bu nedenledir ki hiçbir sorun bu ülkede düzelmiyor. 2024 yılı için dünya birleşmeli ve KKTC’yi yönetenlere başarısızlık ödülünü vermeleri gerekiyor.” 

Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2024, 09:50
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YORUMLAR
ABDI KELES
ABDI KELES - 6 saat Önce

Senin elektrigin yeterli olmadigi halde, nufusu artik adayi kaldiramaz hale getirdiniz. Ne kadar 3. sinif ulke varsa hep buraya tasiyorsun. Sonra da elektrigimiz yeterli kapasitede deigil diye sacma sapan demecler veriyorsunuz.

VVV
VVV - 6 saat Önce

Bu ada baska nufus kaldiramaz . Elektrik ,su ,yollar ,hicbirsey yeterli degil .Ulkenin nufusu 1.5 - 2 milyona dayanmistir. HANI ONLEM.

Tamer Karadeniz
Tamer Karadeniz - 7 saat Önce

Nescafeyi bile ikisi bir arada bulabiliyorken, KKTC'de su ve elektriğin ikisini bir arada bulabilmek mümkün değil. Magusada 8 gündür sularimiz akmıyor. Ama her ay belediye 366.19 TL aylık, 11.87 TL günlük abonman alıyor. Bir sonraki ay 8X11.87=94.96 TL veremediği hizmetin haracini almamalı..
Avrupa'da (Hollanda ve Almanya) yönetimler kesilen elektrik ve suyun saati başına halkına para ödüyor.. Naber ve Avrupalı Kıbrıslı yöneticiler...?

Tamer Karadeniz
Tamer Karadeniz @Tamer Karadeniz - 4 saat Önce

Yaa bak, mesaileri, 13. Maaşı keselim deyince nasıl da aslan kesiliyorlar..
Çalışalım da yapalım yok..
Belediye devletin bir kurumu değil mi?
Belediyeler manifaturaci mi?

Doğru Söz
Doğru Söz @Tamer Karadeniz - 5 saat Önce

Sen hangi görev kimin önce onu ögren. Elektrik belediyenin değil devletin işi. Su zaten elektriksiz olmaz. O ücret de devletin belirlediği bir ücret. Belediyenin keyfinden degil. Ya cahilsin ya da cehalete hitap ettin.

Doğru Söz
Doğru Söz - 5 saat Önce

Kıbrıs Türkü sonradan görme, ganimet sarhoşu. Devlet inancı yok. TC ise bu coğrafyadaki insanlara insan gözü ile bakmıyor. Haksız degil. TC nin nüfus artırarak 2 amacı var. Önce daha büyük nüfusla anlaşma. Sonra da ilhak.

Hasan Nuri
Hasan Nuri - 5 saat Önce

BİNDİK BİR ALAMETE GİDİYORUZ KIYAMETE !

Turkish Power
Turkish Power - 21 saniye Önce

Evet ilhak sonra da uygun zamanda tum kibris yalan soz ab riyakarlik yapip annan planini reddeden rumu niye ab ye alip ilhak etti bak begenirsin begenmezsin ama Putinin vurguladigi gibi itten boktan her ulkeyi ab ye alip TCyi bekletmek KKTC ye ambargonun anlami nedir senin baltik eski balkan ulkelerin ukrayna gurcustan hangi sartlari karsilamis arkadas artik adam olun da niyeti gorun

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