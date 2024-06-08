Fiyat listesini onayladık

Erkek kuaförleri önceki gün hizmet bedellerinde Euro'ya geçme kararı aldıklarını duyururken, Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, bunun tüzüğe aykırı olduğunu söyledi. Bakan Amcaoğlu, Berberler Birliğine tüzüğü bildirdiklerini, uymamaları halinde ceza uygulanacağını belirtti.

Kıbrıs Türk Esnaf Ve Zanaatkarlar Odası ise Euro bazlı fiyat listesinin onaylandığını, tüzük değişikliği için de girişimlerde bulunulacağını bildirdi.

Bakan Amcaoğlu, ülkede erkek berberlerinin fiyat listelerini Euro olarak belirlemesinin, Bakanlar Kurulu tarafından 2005 yılında kabul edilen ilgili tüzüğe aykırı olduğunu açıkladı.

Amcaoğlu, Berberler Birliği'ne tüzüğe uymaları gerektiğini, aksi halde ceza uygulanacağını bildirdiklerini de kaydetti.

Amcaoğlu, etiket ve listelere satış fiyatlarının Türk Lirası olarak yazılmasının zorunlu olduğunu belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Amcaoğlu, 40/2003 sayılı Tüketicileri Koruma Yasası kapsamında, KKTC Bakanlar Kurulu kararıyla 2005 yılında hazırlanan ve 20 Nisan 2005 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “Etiket, Tarife ve Fiyat Listeleri Tüzüğü”nü hatırlattı.

Amcaoğlu, “Bu tüzüğün ‘Etiketlerin ve Listelerin Biçim ve Kapsamı’ başlıklı 8’inci maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca, etiket ve listelere satış fiyatlarının ‘Türk Lirası’ veya ‘TL’ şeklinde yazılması zorunludur” dedi.

Bakan Amcaoğlu bu konuda, Berberler Birliği Başkanı Bülent Ecevit Sadeli ile yaptıkları istişare neticesinde, yasa ve tüzüğe uymayanlara mecburen cezai işlem uygulanacağını ilettiklerini söyledi.

Esnaf odası onay verdiğini duyurdu

KTEZO de berberler üzerinden gündem değişikliğini kabul etmediğini belirterek, odanın tüzük değişikliği için kendi önerisini Enerji ve Ekonomi Bakanlığı’na ulaştırmak için çalışmalara başladığını bildirdi.

Odadan yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk Berberler Birliğinin, yaptıkları hizmetlerin emek karşılıklarını Euro olarak ifade ederek, fiyat listesi oluşturduğunu, ardından da üyelerin, yönetim kurullarının ve KTEZO’nun onayını alarak fiyat listelerini yayınladıkları belirtildi.

Euro cinsinden fiyat listelerinin A ve B sınıfı şeklinde yayınlanır yayınlanmaz, ülkede ilk kez böyle bir şey varmış gibi bir anda bir numaralı gündem olduğu savunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Devlet; döviz cinsinden kira beyanını kabul eder...Hükümet; konut, emlak, arsa, araba satışlarının döviz cinsinden reklamlarını ve satışlarını izler. Keza toptan her tür malzeme, beyaz eşyaya kadar dövize endeksli değilmiş gibi görmezden gelir. Sıra emeğin döviz üzerinden ücretlendirilmesine gelince de hakikat bu değilmiş gibi, ülkede tüzüklerin olduğu aklına gelir. Ülkede bu ağır koşullar yaşanırken, berberler üzerinden gündem değişikliğini kabul etmiyoruz. Odamız en kısa sürede tüzük değişikliği için kendi önerisini Ekonomi Bakanlığı’na ulaştırmak için çalışmalara başlamıştır..

Ne olmuştu

Erkek Kuaför ve Berberler Birliği Başkanı Ecevit Sadeli, sosyal medyada yaptığı açıklamada, Euro bazlı fiyatları paylaşmıştı.

Sadeli, bu kararın ekonomik krize çözüm bulmak ve modern çağa ayak uydurmak amacıyla alındığını belirtmişti.