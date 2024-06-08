Ak-Günler İşletmeleri Şti. Ltd.’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Girne-Mersin seferlerine dün başlandı.
Girne-Taşucu seferlerine ilave olarak haftada iki tam sefer şeklinde düzenlenecek olan Girne-Mersin sefer programı belirlendi.
Programa göre, tüm sezon boyunca seferler, Girne-Mersin: Pazartesi ve Çarşamba saat 10.30 kalkış; Mersin-Girne: Salı ve Perşembe saat 14.00 kalkış olacak şeklinde yapılacak.
Girne-Mersin seferler başladı
Akgünler Denizcilik, Girne-Mersin seferlerine başladı.
Ak-Günler İşletmeleri Şti. Ltd.’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Girne-Mersin seferlerine dün başlandı.
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YORUMLAR
Hasan Nuri - 6 dakika Önce
KKTC ile Kırk Yılda geldiğimiz noktada Daha ileriye Gidemeyeceğimiz Kesindir !
Hırsızlık taciz ve göç turizmi canlanıyor. Daha beter ol KaKaTC. Bin beter ol!