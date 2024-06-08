Haftaya devam

Polis Genel Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından Güzelyurt’ta Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTU) yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak iki ay süreyle cezaevine gönderilen okulun direktörü ve hissedarlarından Serdal Gündüz ile asistanı Berke Özbek dün ilk tahkikat duruşması için yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Duruşmada her iki sanık, yeniden itham edildi. Sanıklar aleyhinde ithamnamede tadilat yapıldı ve 98 davadan yeniden itham edildi. Savcılık duruşmada 2 tanık dinletti.

Tanıklardan ilki Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nin kurucu şirketi ‘Helpco Education Co. Ltd’ Sekreteri ve Direktörü Mehmet Altuntaş oldu.

Altuntaş, üniversitenin kurucusunun talimatıyla zaman zaman KKTC’ye gelerek ya da sanal ortamda aldıkları verilerle üniversitenin akademik ve idari işleyişiyle ilgili inceleme yaptığını ifade etti.

2023 yılı ortalarında üniversite verileri üzerinde bir kayıp olduğu konusunda taraflarına ihbarda bulunulduğunu kaydeden Altuntaş, incelemelerini daha sık yapmaya başladıklarını kaydetti.

2024 yılı başında üniversitede bir dijitalleşme süreci başlattıklarını ifade eden Altuntaş, “Bu süreçte kurucu hissedarın talimatıyla bir ekip olarak dijitalleşmenin uygulamaya aktartılmasına ve eş zamanlı denetim yapılması için KKTC’de bulunduk” dedi.

Bazı usulsüzlükler olduğuna dair ihbar aldık

Söz konusu süreç içerisinde üniversitenin işleyişiyle alakalı bazı usulsüzlüklerin olduğu yönünde personeller tarafından sözlü ihbarlar yapıldığını ifade eden Altuntaş, ihbarların yazılı kanıta dönüşmesi ile süreç içerisinde personelin yazılı ihbarlarını resmi makamlara teslim ettiğini dile getirdi.

Kayıtsız hesaplara rastladık

İnceleme sürecinde mali anlamda kayıtsız ve usulsüz hesap hareketlerine rastladıklarını kaydeden Altuntaş, 5 Şubat’ta Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği’ne şikayette bulunduklarını ifade etti.

Altuntaş, “Bir yandan da öğrenciler, tedarikçiler ve diğer paydaşlarla bazı bilgilerin teyit edilmesini sağlamaya çalıştık. Bu noktalardan biri de öğrenci harçları ve yaz okulu ücretlerinin okulun resim hesabı yerine çalışan personelin bireysel hesabına yattığını, aynı gün veya ileri günlerde ücretlerin üniversitenin resmi hesabına aktarılmadığını gördük” dedi.

Öğrencilerle görüştüklerini ve o dönem KSTU’nun Genel Sekreteri olan Gündüz’ün talimatıyla ödemelerin üniversite çalışanı asistanı Özbek’in hesabına yatırıldığını öğrendiklerini belirten Altuntaş, konuyu Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği’ne aktardıklarını söyledi.

“Öğrencilerin eğitim haklarının aksamaması noktasında, ödemeleri üniversitenin resmi hesabına yapmasalar da, bu süreçte üniversite zarar etmiş olsa da öğrenci haklarını hiçbir şekilde engellemedik” ifadelerini kullandı. Altuntaş, öğrencilerin eğitim hayatına devam ettiğini dile getirdi.

Üniversitenin bir zararının söz konusu olduğunu kaydeden Altuntaş, üniversite adına şikayetçi olduğunu belirtti.

Odacı: 19 bin doları nakit olarak Gündüz’e verdim

Savcılığın ikinci tanığı KSTU Diş Hekimliği Fakültesi birinci sınıf öğrencisi Görkem Odacı, oldu.

Odacı, şahadetinde arkadaşının arkadaşı olan F.A’nın aracılığıyla Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'ne geldiğini söyledi.

Kendisinin Suudi Arabistan’da olduğunu ve 2023 Ağustos’ta WhatsApp üzerinden Kıbrıs’ta bulunan F.A. ile konuşmaya başladıklarını ifade eden Odacı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bana okul burslarından bahsetti. ‘Yüzde 50’ bursun senelik 6 bin dolar olduğunu, tam bursun ise 5 yıllık eğitim dönemini kapsayacak şekilde 19 bin dolar olduğunu söyledi.’ Bu süreçte ‘başka hiçbir ücret’ ödemeyeceğimi kaydetti. Ben de durumu aileme danışıp, okulun tam burslu olmasında hemfikir olduk. Daha sonra F.A., bana “Serdal Gündüz’ün kendisine 19 bin doları hemen ödemem gerektiğini söylediğini’ belirtti. Ben de 19 bin doları yollayamayacağımı, çünkü Suudi Arabistan’da kural ve kanun gereği bu şekilde yüklü miktarın çıkmasına izin verilmediğini F.A’ya aktardım. F.A’da Gündüz ile görüştüğünü, ön ödeme olarak, ‘kontenjan dolmasın’ diye 3 bin dolar ödeme yapmamı söyledi. ‘Gündüz’e parayı yollamam için’, WhatsApp üzerinden bana F.A tarafından iban numarası gönderildi. F.A’nın gönderdiği ibanı araştırmak istedim ve üniversitenin internet sitesine girerek oradaki hesaplar kısmında yer alan diğer iban numaralarıyla çakıştığını, aynı olmadığını gördüm. Bana gönderilen iban numarasının kime ait olduğunu bilmiyorum. Ama okula ait iban numarası olmadığını anladım. Bunun üzerine F.A’ya 19 bin doları nakit olarak vermek istediğimi söyledim. Daha sonra F.A, bunu Gündüz’e ilettiğini söyledi ve 19 bin doları nakit olarak almayı kabul etti.”

5 Eylül 2023’te Kıbrıs’a geldiğini, kendisi, babası ve F.A’nın okulun uluslararası öğrenci ofisinde Gündüz ile görüşmeye gittiklerini belirten Odacı, kayıt için gerekli olan parayı Gündüz’e teslim ettiklerini ifade etti.

Gündüz’ün kendilerine herhangi bir dekont veya makbuz vermediğini, sadece öğrenci belgesi teslim ettiğini ifade eden Odacı, ödemenin okul muhasebesine yatırılıp yatırılmadığını bilmediğini kaydederek Gündüz’den şikayetçi olduğunu söyledi.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi, diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmanın 11 Haziran Salı gününe ertelenmesine emir verdi.