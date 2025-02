Kalplerde yaşıyorlar

Hüseyin ÇİÇEK- Filiz SEYİS

Türkiye’de meydana gelen 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenler, ikinci ölüm yıl dönümlerinde anıldı.

Gazimağusa Kabristanlığı’nda bulunan Şampiyon Melekler Anıtı’nda dün saat 10.30’da düzenlenen törende kabirlere çiçekler bırakıldı, dualar okundu. Duygusal anların yaşandığı anma töreninde acılı aileler gözyaşı döktü.

Yeniboğaziçi Şehitliği’nde Mülkiye Dağlı, Abide Dağlı, Nazife Dağlı, Osman Çetintaş ile Havin Kılıç; Atlılar Kabristanlığı’nda Perihan Çetiner; Dörtyol Kabristanlığı’nda Bedriye Yeniçeri ve Ecem Yeniçeri; Vadili Kabristanlığı’nda İbrahim Yakula; Ulukışla Kabristanlığı’nda Kaan Selim İş’in kabirleri ziyaret edildi.

Ayrıca Gazimağusa’da Osman Fazıl Polatpaşa Camii’nde Şampiyon Melekler ve diğer deprem şehitleri için mevlit okundu.

Şampiyon Melekler için diğer anma etkinliği saat 11.30’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirildi.

Anma töreni düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı himayesinde saat 11.30’da düzenlenen anma programına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, bakanlar, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, video gösterimi ve konuşmalarla devam etti. Program, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın dinletisiyle sona erdi.

Tatar: Unutmak mümkün değil

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasında, asrın felaketinin üzerinden iki yıl geçtiğini ve yaşanan acının herkesin ortak acısı olduğunu kaydederek, “Bunu unutmak mümkün değil, unutturmayacağız.” dedi.

Hukuk mücadelesinin sonuna kadar süreceğini belirten Tatar, Kıbrıs Türkü’nün bu mücadelede tek yürek olduğunu vurguladı.

Şampiyon Meleklere verilen değerden bahsederek, hayatını kaybedenlerin şehit ilan edildiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, “Salonlar, okullar, parklar kurarak isimlerini sonsuza kadar yaşatacağız.” ifadelerini kullandı.

Üstel: Her türlü girişimi yapıyoruz

Başbakan Ünal Üstel, “kara gün” olarak nitelediği 6 Şubat 2023’te acı haberin gelmesiyle ülkenin tek yürek olduğunu ve büyük bir dayanışma örneği gösterdiğini anımsattı. Deprem sonrası Türkiye’nin deprem bölgelerine arama-kurtarma için gidildiğini hatırlatan Üstel, İsias Otel’e de zaman kaybetmeden hareket edildiğini söyledi.

“Çocuklarımızı unutturmamak için her türlü girişimi yapıyoruz.” diyen Üstel, kaybedilenlere “unutmadık, unutturmayacağız” sözü verdiklerini vurguladı. Üstel, hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek sözlerine son verdi.

Karakaya: Bu suç cezasız kalmamalıdır

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya ise Şampiyon Meleklerin insan eliyle yaratılan bir felakette, ihmalin, açgözlülüğün ve vicdansızlığın kurbanı olduğunu anlattı. İsias Otel’in 16 saniyede kum yığınına döndüğünü kaydeden Karakaya, binayı yapanların, denetleyenlerin ve göz yumanların ellerinde çocuklarının kanı olduğunu ve bu kanın yerde kalmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Karakaya, “İki yıldır nefes aldığımız her an, adalet için çırpındık. Mahkeme salonlarında, sokaklarda, kürsülerde, sosyal medyada, her yerde haykırdık. Bu bir cinayettir. Bu suç cezasız kalmamalıdır. Ve yine haykırıyoruz… Suçlular en ağır cezayı alana kadar mücadelemiz bitmeyecek. Bugün burada, sadece kayıplarımızın yasını tutmak için değil, onlara verdiğimiz sözü hatırlatmak için toplandık.” diye konuştu.

Depremde kaybedilenlerin adlarını sayan Karakaya, “Sizin için adalet arayışımız, son nefesimize kadar sürecek.” dedi.