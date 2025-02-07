Simon Aykut’la bağlatılı iddiası

Rum polisinin, sosyal medya üzerinden Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in tehdit edilmesi üzerine yürüttüğü araştırmalar neticesinde, belirli bir kişiye ulaştığı ve bu kişi hakkında tutuklama emri çıkardığı belirtildi.

Haravgi gazetesi; polisin, tehdit, komplo kurmak ve yargıya müdahale etmek suçlarından dolayı belirli bir şahsı aradığını yazdı.

Öte yandan Alithia gazetesi Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e, sosyal medya üzerinden yapılan tehdidin, Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunan Afik Grup CEO’su Simon Mistriel Aykut ile ilgili olduğunu savundu.

Polisin, hakkında tutukluluk emri çıkarılan şahıs hakkında ayrıntı vermediğini yazan gazete, tehdit mesajının gönderildiği internet bağlantısının muhtemelen KKTC’den olduğunu, bu veriler ışığında şüphelinin, Türkiye’de ikamet ettiği de ihtimal dışı bırakılmaksızın, KKTC’de bulunduğunu ileri sürdü.

