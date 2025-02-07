4 kişi tutuklandı

Ercan- Yonca Kavşağı ana yolu üzerinde gerçekleştirilen operasyon sonucu, bir araç içerisinde, kulak numaraları farklı hayvanlara ait olduğu tespit edilen toplam 45 adet küçükbaş hayvan ele geçirilmesiyle ilgili tutuklanan Oğuz Madan, Mehmet Kavaz, Fevzi Kavaz ve Ebubekir Sarı dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Haklarında “kanunsuz mal tasarrufu” suçundan soruşturma yürütülen zanlıların bir gün daha tutuklu kalmasına karar verildi. Polis memuru, 5 Şubat 2025 tarihinde saat 14.00 sıralarında Ercan- Yonca Kavşağı arasında Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından yapılan kontrolde LC 488 plakalı araç içerisinde şoför olarak bulunan Ebubekir Sarı'nın ve yolcu olarak bulunan Fevzi Kavaz'ın tasarrufunda 45 adet kuzu tespit edildiğini söyledi. Polis memuru, yapılan soruşturmada 2 zanlının hayvanları kesim için Mehmet Kavaz'ın Lefkoşa’daki mezbaha neye götüreceklerini ve Kavaz'ın kendilerini beklediğini öğrendiklerini belirtti.

Polis memuru, küçükbaş hayvanların ise Akıncılar'da sakin Oğuz Madan'a ait olduğunu ve yapılan kontrolde kulak numaralarının daha önceden kullanılan başka kulak numaraları ile eşleştiğinin tespit edildiğini açıkladı. Polis, bu hususla ilgili açıklama istendiğinde zanlıların herhangi izahat vermediklerini aktardı.

Polis memuru, zanlıların tutuklandığını, telefonlarının emare olarak alındığını ve PGM Data'da İnceleme Şubesinde inceleneceğini kaydetti.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, incelenecek kamera görüntüleri ve temin edilecek ifadeler olduğunu belirterek, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti

Mahkeme talebi onayladı.