Endişe verici

Serdar ŞENGÜL

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Güney Kıbrıs’la askeri stratejik işbirliği yapması, Mari'deki Evangelos Florakis Helikopter Üssünde konuşlanması ve ortak tatbikatlara imza atması Kıbrıs Türk halkı arasında endişeye neden oldu. ABD’nin güneyle yaptığı işbirliğinin tehlikeli olduğunu belirten vatandaşlar, bu nedenle Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik mart ayında yapılacak görüşmelerde garantörlük ve güvenlikten asla taviz verilmemesi gerektiğini söyledi.

Ne dediler…?

Bilge Azgın

“ABD’nin Güney Kıbrıs’ta üs kurması bölgemiz için oldukça önemli bir gelişmedir. Mevcut şartlarda üs konusu iki toplumu da yakından ilgilendirir. Haliyle de endişeli bir durum. Önümüzdeki Mart ayında yapılması planlanan görüşmede bir müzakere görüşmesi olmayacağı için tavizler konusu da gündemde olmayacaktır. Crans Montana süreci gibi bir görüşme değil dolayısı ile mevcut Rum liderle de zaten bir görüşme ve olumlu bir barış havası da beklenemez. Mart ayında taviz olarak kapılar konusu gündeme gelmelidir, ayrıca enerji konusunda da olumlu bir atmosfer oluşturmalıyız”.

Ali Hoyrat

“ABD’nin Güney Kıbrıs’ta üs kurması bir savaş çığlığıdır. Savaş çanları çalıyor, yaşananlar hayra alamet değildir. Burada zaten İngiliz üsleri vardır ABD de Kıbrıs’a da el atarsa halimiz yamandır. Mart ayında yapılacak görüşmelerde iki devletli çözüm ya da iki toplumlu federasyon ele alınmalıdır. Güvenlikten ve garantörlükten vazgeçmemeliyiz.”

Hasan Savaş Bal

“ABD’nin Güney Kıbrıs’ta üs kurması bizi endişelendirmiyor, çünkü her zaman yanımızda olan Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir, bu nedenle endişe edecek bir şey yoktur. Akdeniz bir Türk gölüdür güvenliğimiz de tamamdır. Bu üssü Türkiye için kurdular ama Türkiye yılmaz bir devlettir, gerçek bir güçtür.”

Meral Doğruer

“ABD’nin Güney Kıbrıs’ta üs kurması tehlikeli bir durumdur. ABD her şeye burnunu sokuyor. Ortadoğu’yu ne hale getirdi ne hallere düştüler sıra şimdi bize mi geldi?: Herhangi bir müzakerede asla güvenlik ve garantörlerden taviz vermemeliyiz, bizim güvenliğimiz önceliklidir.”

Emir Karagözlü

“ABD’nin hamleleri oldukça endişe vericidir. Siyonist bir milletten bahsediyoruz. ABD gittiği her yere kan ve gözyaşı götüren bir devlettir. Kıbrıs adasında bu gelişme boş bir gelişme değil bizi farklı tehlikeler bekliyor olabilir. Mart ayında yapılacak görüşmelerde güvenlik ve garantörlerden asla taviz verilmemelidir.”

Sebahattin Kurşun

“ABD’nin Güney Kıbrıs’ta üs kurması kabul edilemez bir durumdur. Yaşanan gelişmeler karşısında siyasilerimizden ses gelmiyor. Bu topraklarda şehit kanları vardır kolay verilmez bu gelişmenin önüne geçmek yararlı olur. Türkiye buranın yegane gücüdür ve zamanı geldiğinde net cevabı elbette verecektir. ABD Ortadoğu’yu istediği gibi oynatıyor ama bunu bize yapamayacak.”

Muhittin Yangın

“ABD’nin Güney Kıbrıs’ta üs kurması beni endişelendirmiyor. Çünkü; bu adada neredeyse her ülkeden bir üs var. Bence kendi evimizin içini düşünelim pek çok yolsuzluk olayı var bu toplum bunları hak etmiyor. Birçok sorun var ve siyasiler gerekeni yapmıyor. ABD’ye gelene kadar çok sorun var. Mart ayında yapılacak görüşmelerden bir sonuç çıkmasını istiyorum. Ama güvenlikten taviz verilmemelidir.”