Denetim ihmali var

Güney Kıbrıs’ta Takata marka arızalı hava yastıkları ve frenleri bulunduğu tespit edilen 276 adet Citroen, Ford ve Mercedes marka otomobilin trafikten men edilmesine ilişkin kararnamelerin ardından Rum Karayolları Dairesi için cezai kovuşturmanın söz konusu olduğu belirtildi.

Politis gazetesi; Rum Karayolları Dairesi’nin 2010 yılından bugüne Takata hava yastıkları ve frenleri konusunda gerekli denetimleri yapmadığını, bununla birlikte araç sahiplerine bilgilendirmede bulunmadığını yazdı.

Habere göre Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Aleksis Vafeadis’in bu unsurları göz önünde bulundurarak konu hakkında cezai kovuşturma başlatılması için bakanlar kuruluna öneride bulundu.

İlgili kararın, ileriki bakanlar kurulu toplantısında alınması bekleniyor.