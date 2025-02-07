Görüşler dinlendi

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Sunat Atun başkanlığında yaptığı toplantıda “KKTC Motorlu Araç Satıcılar ve İthalatçılar Birliği Yasa Tasarısı” ve “Sosyal Hizmetler Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı”nı ele aldı.

Açıklamaya göre Komite ilk olarak, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Motorlu Araç Satıcılar ve İthalatçılar Birliği Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve genel görüşmesine başladı. Tasarıyla ilgili çalışmalara daha sonraki toplantıda da devam edilecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Motorlu Araç Satıcılar ve İthalatçılar Birliği, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Makine Mühendisleri Odası ve OTODER’den yetkililer katılarak tasarıyla ilgili görüşlerini komiteye sundu.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi daha sonra “Sosyal Hizmetler Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesini tamamladı ve madde madde oylamaya başladı.

Komite, bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı, KTAMS, KAMU-SEN, Evrensel Hasta Hakları Derneği ve Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’nden yetkililer de katılarak görüşlerini sundu.

UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığındaki İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, komite üyesi UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra katıldı.

