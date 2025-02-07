Yoğun bakıma alındı

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle önceki gün hastaneye kaldırılan iş insanı Asil Nadir’in (83) tedavisi sürüyor.

Kolon Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi süren Nadir’in durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Nadir’in dün sabah saatlerinde yaşam fonksiyonlarının durduğu, yapılan müdahaleyle yeniden hayata döndürüldüğü kaydedildi.

Nadir'in entübe edildiği belirtilirken, sağlık durumuyla ilgili resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

