Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle önceki gün hastaneye kaldırılan iş insanı Asil Nadir’in (83) tedavisi sürüyor.
Kolon Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi süren Nadir’in durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Nadir’in dün sabah saatlerinde yaşam fonksiyonlarının durduğu, yapılan müdahaleyle yeniden hayata döndürüldüğü kaydedildi.
Nadir'in entübe edildiği belirtilirken, sağlık durumuyla ilgili resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.
Yoğun bakıma alındı
Asil Nadir sağlık sorunları nedeniyle Kolan British Hastanesi’nde tedavi görüyor
Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle önceki gün hastaneye kaldırılan iş insanı Asil Nadir’in (83) tedavisi sürüyor.
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KKTC de yoğun Bakımdaki Kıbrıslı Türklerin Yurt dışındaki En Başarılı İş İnsanı Sayın Asil Nadire Şifalar Dileriz ,