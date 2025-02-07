banner564
banner636

Yoğun bakıma alındı

Asil Nadir sağlık sorunları nedeniyle Kolan British Hastanesi’nde tedavi görüyor

Yoğun bakıma alındı
banner598

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle önceki gün hastaneye kaldırılan iş insanı Asil Nadir’in (83) tedavisi sürüyor. 
Kolon Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi süren Nadir’in durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. 
Nadir’in dün sabah saatlerinde yaşam fonksiyonlarının durduğu, yapılan müdahaleyle yeniden hayata döndürüldüğü kaydedildi. 
Nadir'in entübe edildiği belirtilirken, sağlık durumuyla ilgili resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. 
 

YORUM EKLE
Gönder
YORUMLAR
Hasan Nuri
Hasan Nuri - 6 dakika Önce

KKTC de yoğun Bakımdaki Kıbrıslı Türklerin Yurt dışındaki En Başarılı İş İnsanı Sayın Asil Nadire Şifalar Dileriz ,

SIRADAKİ HABER
‘Korkmuyoruz’
‘Korkmuyoruz’
  1. KIBRIS

banner471

banner474