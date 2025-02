Komitede onaylandı

Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi dün Komite Başkanı, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplandı. Toplantıda, Çevre (Değişiklik) Yasa Tasarısı onaylanarak, Genel Kurul’a sevk edildi.

Açıklamaya göre Komite, gündeminde bulunan “Çevre (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T. No: 40/1/2022)”, “Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T. No: 194/3/2024)”, “Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T. No: 203/3/2024)”, “Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T. No: 227/3/2024)”, “Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T. No: 192/3/2024) ve “Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısını (Y.T. No: 204/3/2024)” görüştü.

Komite ilk olarak “Çevre (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve oy birliği ile onaylayarak, Genel Kurul’un gündemine sevk etti. Toplantıya davetli olarak Çevre Koruma Dairesi’nden yetkililer katılarak, konu ile ilgili görüşlerini komiteye sundu.

Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi, daha sonra “Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı birleştirilmiş şekilde görüştü. Komite, “Birleştirilmiş Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın (Y.T. No: 40/1/2022, Y.T. No: 194/3/2024, Y.T. No: 203/3/2024, Y.T. No: 227/3/2024) ikinci görüşmesini tamamladı. Yasa tasarısının ivediliği bulunmadığından dolayı üçüncü okunuşu bir sonraki toplantıda yapılacak.

Komite, son olarak “Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı birleştirilmiş şekilde görüştü. Komite, Yasa Tasarısının (Y.T. No: 192/3/2024 ve Y.T. No:204/3/2024) madde madde oylamasına devam etti, çalışmalar bir sonraki toplantıda devam edecek.

UBP Milletvekili Yasemin Öztürk başkanlığındaki toplantıya, Komite Başkan Vekili, CTP Milletvekili Ongun Talat, Komite Üyesi; UBP Milletvekilleri Fırtına Karanfil ve Hasan Küçük ile CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı.

Komite toplantısına davetli olarak Başbakanlık, Trafik Dairesi, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü ve Kıbrıs Türk Taşımacılar Birliği’nden yetkili ve temsilciler katılarak, konuyla ilgili görüşlerini paylaştı.