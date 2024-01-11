Kamera işe yaradı

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Sülkem Simit Evi’ne sabaha karşı pencereden girerek, kasadan 12 bin lira çalan, giderken güvenlik kamerası sistemlerini de söküp alan 24 yaşındaki Eyüp Üzüm ile 16 yaşındaki B.D. (E) kısa sürede tespit edildi.

Haklarında hırsızlık suçundan soruşturma başlatılan zanlılar dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Gönyeli Polis Karakolunda görevli polis memuru, zanlıların 8 Ocak 2024 tarihinde saat 03.50 sıralarında Lefkoşa’da Gazeteci Hasan Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Sülkem Simit Evine pencereden girdiklerini söyledi.

Polis, zanlıların içeriye girdikten sonra yazar kasada bulunan 12 bin TL’yi, 5 bin TL değerindeki kamera kayıt cihazını 2 bin TL zarara uğratarak, çaldıklarını açıkladı. Polis memuru, zanlıların incelenen kamera görüntüleri sayesinde 9 Ocak 2024 tarihinde tespit edilerek, yakalandığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.