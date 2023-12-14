banner564
banner556

Kameralara yakalandı

Kafeteryada part time olarak işe başlayan genç 8 günde 83 parça eşya çalmakla suçlanıyor

banner611
Kameralara yakalandı
banner598
banner616

Hüseyin ÇİÇEK
Gazimağusa’da bir kafeteryada 4 Aralık’ta part time olarak ile başlayan Onur Kemer’in, 12 Aralık tarihine kadar geçen 8 günlük çalışma süresi boyunca, bardak, parfüm ve bayan çantası olmak üzere 83 tane eşya çaldığı ileri sürüldü. Güvenlik kamerası görüntülerinden suçu tespit edilen zanlı dün mahkeme emri ile tutuklandı.
Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Löğmen Yücetürk, zanlının, 4 Aralık’ta çalışmaya başladığı Loof isimli kafeteryadan, 12 Aralık tarihine kadar cam ve plastik bardak, parfüm ve kadın çantası olmak üzere toplamda 83 parça eşya sirkat ettiğini açıkladı.
Polis, zanlının işyeri yönetimi tarafından güvenlik kameralarından hırsızlık yaptığının belirlendiğini ve durumun polise aktarıldığını belirtti. Zanlının suçunu itiraf ettiğini bildiren polis, soruşturmanın yeni başladığını ifade etti ve mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının, 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Cinsel suçlarda patlama, %900 artış var
Cinsel suçlarda patlama, %900 artış var
  1. KIBRIS

banner608

banner474