Kameralara yakalandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir kafeteryada 4 Aralık’ta part time olarak ile başlayan Onur Kemer’in, 12 Aralık tarihine kadar geçen 8 günlük çalışma süresi boyunca, bardak, parfüm ve bayan çantası olmak üzere 83 tane eşya çaldığı ileri sürüldü. Güvenlik kamerası görüntülerinden suçu tespit edilen zanlı dün mahkeme emri ile tutuklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Löğmen Yücetürk, zanlının, 4 Aralık’ta çalışmaya başladığı Loof isimli kafeteryadan, 12 Aralık tarihine kadar cam ve plastik bardak, parfüm ve kadın çantası olmak üzere toplamda 83 parça eşya sirkat ettiğini açıkladı.

Polis, zanlının işyeri yönetimi tarafından güvenlik kameralarından hırsızlık yaptığının belirlendiğini ve durumun polise aktarıldığını belirtti. Zanlının suçunu itiraf ettiğini bildiren polis, soruşturmanın yeni başladığını ifade etti ve mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının, 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.