Pişman oldu

Sahte Irak pasaportuyla Kuzey Kıbrıs’tan çıkış yaptıktan sonra Türkiye’de yakalanan ve KKTC’ye geri gönderilen P.A. (K-30) hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Yapılan araştırmada zanlının sahte pasaportla 22 Mayıs’ta ülkeye giriş yaptığı, 30 Mayıs’ta aynı pasaportla çıkış yaptığı tespit edildi.

Zanlı “sahte evrak düzenleme”, “sahte evrakı tedavüle sürme” ve “başkasının kimliğine bürünme” suçlamalarıyla yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru; yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen bulguları aktardı.

Polis, zanlının 30 Mayıs 2026 tarihinde saat 19.35 sıralarında Kwestan Abdalla Has Hassan adına düzenlenmiş sahte Irak pasaportu ile Türkiye’ye giriş yapmaya çalıştığı sırada tespit edildiğini söyledi. Polis, yapılan inceleme sonucunda zanlının gerçek kimliğinin belirlenmesi üzerine İNAD yolcu ilan edildiğini ve KKTC’ye geri gönderildiğini ifade etti.

Polis, zanlının KKTC’ye dönüşünün ardından muhaceret kayıtlarının incelendiğini ve söz konusu sahte pasaportla 22 Mayıs 2026 tarihinde KKTC’ye giriş yaptığının, 29 Mayıs 2026 tarihinde ise yine aynı pasaportla ülkeden çıkış gerçekleştirdiğinin tespit edildiğini kaydetti. Polis, zanlının “sahte evrak düzenleme”, “sahte evrakı tedavüle sürme” ve “başkasının kimliğine bürünme” suçlarından tutuklandığını belirtti.

Zanlının 3 kez mahkemeye çıkarılarak, 15 gün ek süre alındığını kaydeden polis, gerekli soruşturmanın yapıldığını söyledi. Polis, zanlının ülkede kalıcı bağı bulunmadığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme; zanlının 30 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine karar verdi.

