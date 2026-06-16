7 kişi aranıyor

Suna ERDEN

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir sigorta şirketi üzerinden yürütülen dolandırıcılık soruşturması kapsamında tutuklanan B.Y. (E-32), Y.B. (E-29) ve şirket direktörü V.B.E.’nin ardından H.S.’nin de suçla bağlantısı tespit edildi. Mali polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “sahte poliçe düzenleme, sahtekarlıkla para temini, bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık, başkasının kimliğine bürünme, suç gelirlerini aklama ve sahte banka emri düzenleme” suçlarından tutuklanan zanlı H.S. dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada H.S. ile direktör V.B.E.’nin 64 kişinin kredi kartı bilgileriyle sahte kaza sigortası hazırladıkları ve o şahısların hesaplarından toplam 80 bin dolar parayı kendi hesaplarına aktardıkları açıklandı. Soruşturma kapsamında 7 kişinin daha arandığı belirtildi.

64 kişinin hesaplarından para çekildi

Mahkemede olguları aktaran polis; 2025 yılı Ağustos-Eylül tarihleri arasında Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir sigorta şirketinin direktörü V.B.E. ile H.S.’nin 64 kişiye ait kredi kartı bilgilerini kullanarak sahte ferdi kaza sigortası poliçeleri hazırladıklarını ifade etti.

Polis; sahte poliçelerin düzenlenmesinin zanlıların ardından mail order sistemi ve sanal POS cihazı kullanarak 80 bin dolar parayı KKTC’deki banka hesaplarına aktardıklarını açıkladı. Polis, zanlının 14 Haziran’da tutuklandığını, cep telefonunun emare alındığını kaydetti. Polis, zanlının cep telefonunda tespit edilen kredi kartı bilgileriyle bankalardan emare aldıkları hesaplarından para çekilen şahısların kredi kartı bilgileriyle birebir örtüştüğünü açıkladı. Polis, ayrıca telefonda yapılan incelemede suçla bağlantılı 7 kişi tespit ettiklerini söyledi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini; alınacak ifadeler olduğunu, adlarında poliçe hazırlanan şahısların tespit edilerek, ifade alacaklarını ve birçok evrakın incelemesinin sürdüğünü belirtti. Polis, banka dökümlerinin de inceleneceğini, aranan 7 kişi olduğunu ifade ederek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talep edilen süreyi onayladı.