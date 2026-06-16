Tam 3 ay tatil

KKTC'de 15 Eylül 2025’te başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılı karnelerin dağıtılmasıyla tamamlandı.

İlköğretim, Genel Ortaöğretim ile Mesleki Teknik Öğretim Dairelerine bağlı okullarda öğrenim gören 57 bin 514 öğrenci, karne ve tamamlama belgelerini alarak; kamu ve özel okullarda görev yapan yaklaşık 6 bin 500 öğretmen ile birlikte yaz tatiline çıktı.

Akademik takvime göre; öğrenci ve öğretmenler, yaklaşık üç aylık aranın ardından 14 Eylül Pazartesi günü ders başı yaparak 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılına başlayacak.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 2025-2026 eğitim öğretim yılının tamamlanması dolayısıyla Cumhuriyet Lisesi öğrencilerinin karne dağıtım törenine katıldı ve karneleri verdi.

Yeniceköy’deki eski polis okulu binasında eğitim veren Cumhuriyet Lisesi karne töreninde konuşan Çavuşoğlu, deprem riski nedeniyle tadilata alınan Geçitkale’deki Cumhuriyet Lisesi’nin uluslararası standartlarda yenilendiğini ve 30 Haziran’da yapılması planlanan diploma töreniyle yeniden hizmete açılacağını söyledi.

Çavuşoğlu, çocukların can güvenliği için tedbir amaçlı buraya alındığını, bazı ulaşım sorunları olduğunu ancak çocukların, ailelerin, öğretmenlerin fedakarlıkla çalıştığını ifade etti.