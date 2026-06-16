Yargısı ileride

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir diş kliniğinde izinsiz olarak diş hekimliği yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan İran uyruklu Ş.A. ile M.F., haklarındaki soruşturmanın tamamlanmasının ardından teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme; zanlıların belirli şartları yerine getirmesi koşuluyla davaları sonuçlanıncaya kadar serbest kalmalarına karar verdi.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Okan Keskin, 12 Haziran tarihinde saat 10.45 sıralarında Gazimağusa’da Ziya Gökalp Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir diş kliniğine polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendiğini söyledi.

Polis, yapılan denetim ve incelemelerde mahkeme huzurunda bulunan Ş.A. ile M.F.’nin, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nden gerekli izinleri almadan diş hekimliği faaliyetinde bulunduklarının tespit edildiğini belirtti. Zanlıların aynı gün tutuklandığını kaydeden polis, soruşturma kapsamında gerekli ifadelerin alındığını ve ilgili incelemelerin tamamlandığını ifade etti.

Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis memuru Keskin, zanlıların yargılanıncaya kadar uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme; zanlıların her birinin 50 bin TL nakdi teminat yatırmasına, ayrıca 2 milyon TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Belirlenen teminat şartlarının yerine getirilmesi halinde Ş.A. ile M.F.’nin davaları görüşülünceye kadar serbest kalmalarına karar verildi.

Foto: Şuayip Albuzi-Morteza Fathi

