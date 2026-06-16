‘Dijital veriler korunmalı’

Zirve Sigorta Mali İşler ve Finansal Gözetimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Seniha Çukurovalı, artan dijital riskler karşısında yalnızca 3D Secure doğrulama sistemlerinin yeterli koruma sağlamadığını belirterek, siber güvenlik sigortasının hem bireyler hem de işletmeler için temel bir ihtiyaç haline geldiğini söyledi.

Çukurovalı, son dönemde kredi kartı dolandırıcılıkları, sosyal medya hesaplarının ele geçirilmesi ve dijital veri hırsızlıklarındaki artışa dikkat çekti. Çukurovalı, dijital dolandırıcılık yöntemlerinin artık yalnızca ödeme ekranlarıyla sınırlı kalmadığını vurgulayarak, kötü amaçlı yazılımlar, sahte bağlantılar, sosyal mühendislik saldırıları ve veri ihlallerinin ciddi maddi kayıplara yol açabildiğini ifade etti.

Siber risklerin günlük yaşamın bir parçası haline geldiğini belirten Çukurovalı, Zirve Sigorta’nın bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla “Zirve Bot” adlı robot köpeğin yer aldığı siber güvenlik bilgilendirme filmi hazırladığını da hatırlattı.

Siber güvenlik sigortasının artık bir lüks değil zorunluluk olduğunu vurgulayan Çukurovalı, “Kartınızı korumak önemlidir ancak dijital hayatınızı korumak daha önemlidir” ifadeleriyle vatandaşlara ve işletmelere çağrıda bulundu.