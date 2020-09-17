Kameralar inceleniyor

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Doğanköy’de kasiyer olarak çalıştığı marketin kasasından para çaldığı gerekçesiyle tutuklanan Amdie Ibryam (26) hakkındaki soruşturma devam ediyor. Zanlı ek süre talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının çalıştığı marketin güvenlik kameralarının incelemeye alındığı, iki haftayı kapsayan 112 saatlik görüntülerin izleneceği belirtildi.



Soruşturmayı yapan polis, Doğanköy’de faaliyet gösteren bir markette kasiyer olarak çalışan zanlının 10-11 Eylül 2020 tarihleri arasında kasa içerisinden 700 TL nakit parayı çaldığını söyledi.Polis, zanlının şikâyet üzerine tutuklanarak hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti.Zanlının mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde iş yerine ait güvenlik kameralarının bir kısmının incelendiğini söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, günde 8 saati kapsayan iki haftalık görüntülerin inceleneceğini belirterek, 3 gün ek süre istedi.Mahkeme, hakkında hırsızlık suçundan soruşturma başlatılan zanlının tutukluluk süresini 3 gün daha uzattı.